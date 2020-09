Roglic heerst met Jumbo-Visma op eerste flinke berg in de Tour

Primoz Roglic heeft de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn ploeg Jumbo-Visma heerste op de eerste serieuze berg.

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam na 160,5 kilometer tussen Sisteron en Orcières-Merlette als eerste boven op de slotklim voor zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Fransman Guillaume Martin.



Geel Alaphilippe, Roglic loopt in

Alaphilippe kwam als vijfde binnen. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step behield de gele leiderstrui. Roglic liep met de ritzege tien bonificatieseconden in op Alaphilippe. Zijn sprint bergop kunnen we er gerust eentje ‘met overmacht’ noemen:



Rituitslag en klassement:

• Rit: 1. Primoz Roglic (Slovenië) 2. Tadej Pogacar (Slovenië) 3. Guillaume Martin (Frankrijk) 4. Nairo Quintana (Colombia) 5. Julian Alaphilippe (Frankrijk) 6. Miguel Angel López (Colombia) 7. Egan Bernal (Colombia) 8. Thibaut Pinot (Frankrijk) 9. Mikel Landa (Spanje) 10. Adam Yates (Groot-Brittannië) 11. Tom Dumoulin 13. Bauke Mollema.

• Algemeen klassement: 1. Julian Alaphilippe 2. Adam Yates (0.04) 3. Primoz Roglic (0.07) 4. Tadej Pogacar (0.11) 5. Guillaume Martin (0.13) 6. Egan Bernal (0.17) 7. Tom Dumoulin (0.17) 8. Esteban Chaves (Colombia, 0.17) 9. Nairo Quintana (0.17) 10. Miguel Angel López (0.17) 11. Bauke Mollema (0.17).

Kopgroep vanaf de start

Meteen bij de start van de etappe ontstond een kopgroep van zes renners. De Belg Tiesj Benoot van Team Sunweb kreeg met Krists Neilands en Nils Politt twee renners van Israël Start-up Nation mee en drie Fransen; Quentin Pacher, Mathieu Burgaudeau en Alexis Vuillermoz (AG2R). De vluchters kregen lange tijd rond de drie minuten voorsprong van Deceuninck – Quick-Step, de ploeg van geletruidrager Julian Alaphilippe. De etappe werd tot aan de slotklim een saaiebedoening, maar het einde maakte veel goed.

Roglic scherp en ongenaakbaar

Op de slotklim naar Orcières-Merlette werd door het overgebleven peloton in tempo omhoog gereden. Neilands was vlak daarvoor als laatst overgebleven vluchter van de kopgroep teruggepakt. De Fransman Pierre Rolland plaatste de eerste aanval, maar hij werd al snel ingerekend door de renners van Jumbo-Visma, die het tempo hoog hielden en niemand de mogelijkheid gaven om aan te vallen.

Martin probeerde het in de slotkilometer, maar de Fransman van Cofidis werd bijgehaald door de scherpe en ongenaakbare Roglic. Die was met overmacht de sterkste. Dumoulin kwam als elfde in dezelfde tijd als Roglic over de streep. Hoewel de kandidaat voor de eindzege geen tijd verloor, gaf Dumoulin aan vandaag ‘niet goed te zijn geweest’.

Jumbo-Visma hielp Roglic

Een mooi succes na een zware dag. Zo vatte Primoz Roglic zijn zege in de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk samen. „Dankzij de ploeg zat ik steeds in de goede positie. Daardoor kon ik het afmaken. Verder is iedereen zonder schade binnengekomen. Ook dat is belangrijk.” Na een eerdere valpartij voelt Roglic de vorm terugkomen. „Het gaat met de dag beter”, aldus de favoriet van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma. „Ik ga me steeds beter voelen.”

Ploeggenoot Tom Dumoulin had zoals gemeld andere gevoelens. „Als ploeg hebben we het natuurlijk geweldig gedaan. Roglic toonde weer eens zijn klasse. Over mezelf ben ik niet tevreden. Ik was niet goed, het was hangen, wurgen en vechten. Daar kom ik hier niet voor. Gelukkig kon ik nog wel in de buurt van de koplopers blijven en bleef de schade beperkt.”

