Tour de Tietema: ‘Maandje freewheelen is uit de hand gelopen’

Even bijkomen is er niet bij. Devin van der Wiel, Josse Wester en Bas Tietema reden zondag de Ronde van Vlaanderen, maar het trio achter het YouTube-kanaal Tour de Tietema moet door naar Frankrijk waar de Tour de France wacht.

„Het monteren van de extralange slotaflevering van 50 Dagen Als Prof, alle interviews die daarbij horen en onze voorbereidingen op de Tour; het valt nu allemaal samen. Het is een soort luxepositie maar het maakt het wel heel druk”, vertelt Bas Tietema. Dat hij tijdens het Facetime-interview onderweg is naar een nieuwe afspraak onderstreept dat nog maar eens.

Profwielrenner

Een paar jaar geleden droomde Tietema nog van een carrière als profwielrenner en daar leek hij ook behoorlijk naar op weg. Zo werd hij in 2015 derde in Parijs – Roubaix voor beloften – achter winnaar Mike Teunissen – en kwam hij in de opleidingsploeg van het grote BMC-team terecht. Huidproblemen zaten de laatste stap naar de profs echter in de weg. Hij besloot het over een andere boeg te gooien en ging als YouTuber rondom het wielerpeloton aan de slag. Zijn fiets raakte hij anderhalf jaar lang amper aan. Totdat het drietal eind juni aan de serie 50 Dagen Als Prof begon. Dat was geen eenvoudige onderneming. Ook zijn onervaren collega’s Wester en Van der Wiel moesten eraan geloven. Van der Wiel had voordat ze aan deze challenge begonnen zelfs nog nooit op een wielrenfiets gezeten.

Heb je ooit getwijfeld of Devin het wel zou halen?

„Normaal weet je bij een challenge al heel snel of het gaat lukken of niet. Dit is echt van het begin tot eind spannend geweest. Zelfs de week voor onze Ronde van Vlaanderen, toen we een verkenning deden. Hij viel op de Koppenberg, op de Paterberg kwam hij niet omhoog. We hadden 130 kilometer op de teller staan en 26 kilometer per uur. Op dat moment dacht ik: ‘Shit, nu heb ik er een hard hoofd in.’ Dat heeft gedurende de hele serie spanning opgeleverd. Al vanaf het begin. Het niveau lag relatief erg laag. Aan Josse zag ik snel dat hij enige aanleg voor duursport en wielrennen had, maar bij Devin had ik dat gevoel niet. Dat maakt het verhaal juist mooi. Want er zijn heel veel mensen die wielrennen, alleen niet direct heel hard en ver kunnen fietsen.”

Hoe was het voor jou zelf om na al die tijd ineens zo’n afstand, een goede 250 kilometer, te rijden?

„Meer dan tweehonderd kilometer, dat is gewoon veel. Voor iedereen. Voor mij was het lastige, dat ondanks dat ik anderhalf jaar niks had gedaan, er bij het begin van zo’n serie verwachtingen zijn dat je nog een soort van semi-prof bent. Dat maakte het begin ergens wel lastig. Gelukkig merkte ik al snel dat ik het goed oppikte. We hebben ook FTP-testen (Functional Threshold Power, red.) gedaan, aan het begin en het eind. Daaraan zag je wel dat ik weer veel progressie had gemaakt. Ik ben heel erg blij dat ik het zo goed heb opgepakt en heb bovendien weinig last van mijn huid gehad. Mijn planning is dan ook om dit vol te houden en hiermee door te gaan.”

Heb je dan ook de intentie om te kijken hoever je alsnog kan komen in het wielrennen?

„Nee, dat niet. Het zal altijd in teken staan van de serie.”

Gaan jullie dan nog gekkere koersen nabootsen in de toekomst?

„Er zijn een aantal ideeën. Zo is er een mountainbikeroute in Afrika, dus misschien gaan we daar wel een week lang mountainbiken. Voor Devin was de afgelopen serie de eerste keer dat hij ooit op een fiets zat. We kunnen ook met hem gaan kijken of hij een keer een echte wedstrijd kan gaan rijden. Dat zijn allemaal projecten die nu in ons hoofd zitten en de vraag is dan, welke afslag gaan we nu nemen. We hebben al laten zien dat we verschillende kanten uit kunnen. De video’s van vorig jaar in de Tour waren vooral grappig en leuk, terwijl we met de voorbije serie juist heel veel mensen hebben gemotiveerd om ook te gaan fietsen. Ik heb wel honderd berichten gehad van mensen die een fiets wilden kopen of voor het eerst in tijden weer een rondje hadden gefietst. Dat is heel gaaf om te horen. Het wielrennen heeft soms nog wel een negatieve lading, maar de sfeer rondom deze serie is altijd heel positief en inspirerend. Dat is naast het uitrijden van de Ronde van Vlaanderen het mooiste dat we bereikt hebben.”

Tour de Tietema

Was het inspireren van mensen ook het doel, toen jullie vorig jaar begonnen met Tour de Tietema-filmpjes?

„Ik wilde vooral de mensen bereiken die niet zes uur koers willen kijken. Er zijn heel veel media die aandacht besteden aan het wielrennen, maar met wat voor insteek ze het ook doen, het is altijd vrij journalistiek. Ik wilde daarvan af en de sport met entertainment belichten.”

Dus ging Tietema vorig jaar op zoek naar een goede cameraman en video-editor om in een busje het Tour-peloton achterna te rijden. „We begonnen met niks. Ik had geen budget, geen team en nul abonnees.” Uiteindelijk kwam hij via-via met Devin van der Wiel in contact, die net klaar was met zijn stage. Zijn stagebegeleider was Josse Wester, die op het punt stond om ontslag te nemen en klaar was voor iets nieuws. „Ik dacht: voordat ik serieus ga werken, ga ik eerst een maandje freewheelen in de Tour”, zegt Wester, die tijdens het interview naast Tietema in de auto zit. „Alleen dat liep een beetje uit de hand. We zijn nu ruim een jaar verder. En dat terwijl we elkaar voor de Tour maar twee keer hadden gezien.”

Wat was vorig jaar tijdens jullie eerste avontuur in de Tour jullie favoriete challenge om uit te voeren?

„Die met de pizza’s op de Champs-Élysées en het cola uitdelen. Vooral de cola-opdracht die was echt spannend. We moesten tijdens de koers cola uitdelen aan renners. Toen kwamen we daar en bleek die berg helemaal te zijn afgezet door de politie. Onze hele dag stond in het teken daarvan, maar op het moment suprême konden we nergens naartoe. Eigenlijk dropen we al een beetje af, totdat we zagen dat de hekken op een gegeven moment ophielden. Toen zijn we het bos ingedoken.”

Wester: „Op het filmpje zie je ons maar een minuut klimmen, maar we hebben echt een half uur moeten lopen. De kopgroep en het peloton waren al voorbij gekomen. We waren net op tijd voor de groepjes met de laatste renners. Maar daarbij zaten wel Peter Sagan en Vincenzo Nibali en die wilden allemaal cola hebben.”

Toch zullen dat soort challenges, maar ook die met de feestbocht op de Galibier, dit jaar allemaal niet te doen zijn vanwege alle coronamaatregelen. Dan lijkt me heel anders werken voor jullie. Hebben jullie daar al over nagedacht?

„Dat gaat zeker anders zijn. Het contact met de renners… het contact met het publiek… Toch liggen er dit jaar nieuwe mogelijkheden. Zo werken we inmiddels samen met Skoda, de hoofdsponsor van de Tour. Dat opent juist een aantal deuren. Alleen moeten we wel oppassen met wat we doen. Als we vorig jaar ergens over een hek sprongen, was dat nog kattenkwaad. Nu heb je het ineens over gezondheidsissues. Maar misschien wordt coronaproof cola uitdelen dan juist een nieuwe challenge. Dat je ergens tafels neerzet met schone blikjes en dat je borden maakt met ‘Hier cola’ erop.”

Tour-voorspellingen

Het wordt hoe dan ook weer een groot avontuur voor het drietal. Het enige nadeel voor hen is dat ze weinig meekrijgen van koers zelf. „Als je de koers wil volgen dan moet je niet zo’n YouTube-kanaal beginnen. Vroeger keek ik alles, maar vorig jaar heb ik van de Tour heel weinig gezien.” Toch volgt Tietema de koers goed genoeg om zich aan een voorspelling te wagen.

Wie is voor jou de grote favoriet?

„Primoz Roglic was voor mij met afstand de favoriet. Alleen dat is dan toch typisch wielrennen. Dan lijken alle kaarten al geschud zo in de Dauphiné, krijg je de indruk dat Roglic onverslaanbaar is en dan vanuit het niets is er zo’n valpartij en ziet de wereld er weer heel anders uit. Tijdens de eerste dagen van de Dauphiné kreeg je echt het gevoel: Jumbo-Visma is het team voor de Tour de France, die zijn er helemaal klaar voor. Toen vielen er met Roglic en Steven Kruijswijk ineens twee superkrachten weg. Ik denk nog steeds dat Roglic heel goed gaat zijn, alleen toch vraag je je af in hoeverre dit impact heeft. Het niveau van Tom Dumoulin vond ik in de Dauphiné ook echt goed. Als hij deze lijn doortrekt naar de Tour, dan kan hij daar echt goed zijn. Toch denk ik dat Roglic de man gaat zijn voor wie ze gaan rijden, hij blijft favoriet.”

En de Nederlanders buiten Jumbo-Visma om?

„Bauke Mollema is altijd supersterk. Ik zie hem wel top10 rijden, al blijft het de vraag wat hij doet. Ga je voor een zevende plek in het klassement of probeer je juist een of twee etappes te winnen. Dat is voor zo’n renner het dubio bij de Tour. Dan heb je nog sprinter Cees Bol. Ik zou het heel knap vinden als hij podiumklasseringen kan behalen in de sprints. Maar het is wel iemand die op iets lastigere aankomsten mee kan. Die gaat vaak top10 rijden in etappes. Dus als je veel punten wil scoren in je Tourpooltjes is dat een goede.”

Volg Tour de Tietema de komende weken tijdens de Tour de France via het YouTube-kanaal.