Gasly wint op Monza voor eerst Formule 1-race, Verstappen valt uit

Pierre Gasly heeft bij de Grote Prijs van Italië zijn eerste zege in de Formule 1 gepakt. De Franse coureur van AlphaTauri profiteerde van alle incidenten in de race en bezorgde zijn team de tweede zege uit de historie. Carlos Sainz eindigde als tweede, voor de Canadees Lance Stroll van Racing Point.

Max Verstappen kende een moeizame race en viel na de herstart uit. Het is de tweede keer dit seizoen voor de Red Bull-coureur dat hij de finish van een Formule 1-race niet haalt. Eerder gebeurde dat in de eerste race van het seizoen de Grote Prijs van Oostenrijk.

He joins Vettel, Magnussen and Leclerc on the sidelines #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/CqbkdBlSbe

Verstappen pulls in and retires from the race

Toro Rosso, de voorganger van raceteam AlphaTauri, boekte in 2008 met Sebastian Vettel, ook op Monza, de enige zege uit de historie van het team. Gasly was dit seizoen eerder niet verder gekomen dan twee zevende plaatsen.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆

What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020