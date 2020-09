Wie is de mysterieuze winnaar van 65 miljoen euro? Prijs dreigt te vervallen

Ergens ligt nog een lot te verstoffen ter waarde van 65 miljoen euro. Tot nog toe is niemand de EuroMillions-jackpot komen ‘ophalen’, maar ondertussen begint de tijd te dringen.

Aanstaande zondag is de laatste dag dat het levensveranderende lot kan worden verzilverd, meldt de Britse krant The Mirror. Het lot ging in maart over de toonbank in het Schotse South Ayrshire.

65 miljoen, dan ben je rijker dan Banksy

Het gaat om een prijs van 58 miljoen pond, omgerekend 65 miljoen euro. Een bedrag dat je in een klap rijker maakt dan bijvoorbeeld straatkunstenaar Banksy, die een geschat vermogen van 50 miljoen heeft. De geluksgetallen zijn 5, 7, 8, 16, 20 met Lucky Stars 2, 12.

Naast deze grote prijs zijn er nog elf grote geldprijzen niet geclaimd. Dat gaat om een totaalbedrag van 6,7 miljoen euro.

De hoogste niet-opgeëiste jackpot werd in 2012 verkocht in de buurt van het Engelse Hitchin. Het ging toen om een bedrag van 64 miljoen pond, zo’n 72 miljoen euro.

Onderzoek Consumentenbond

De Consumentenbond zocht onlangs uit hoe groot in ons land de kans eigenlijk is op zo’n hoofdprijs in een loterij. Wat blijkt: deelnemers aan de BankGiro Loterij hebben de meeste kans om een prijs van 1 miljoen euro of meer in de wacht te slepen.

Consumenten die meespelen met de Staatsloterij hebben de meeste kans op een prijs (1 op 2). Maar de grootste winkans betekent niet automatisch ook winst. Bij deze loterij kun je namelijk ook 5 euro winnen, terwijl je voor je lot 15 euro moest afrekenen. Bij de Eurojackpot valt de grootste prijs te winnen: de hoofdprijs kan oplopen tot wel 63 miljoen euro.

