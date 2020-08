Oranje na 9 maanden terug op het veld, nog zonder Donny

Eindelijk mogen ze weer: de voetballers van Oranje. Het Nederlands Elftal stond vandaag na negen maanden weer op het veld. Nog zonder Donny van de Beek.

Donny van de Beek ontbrak vandaag op de training van het Nederlands elftal in de aanloop naar de komende interlands tegen Polen (vrijdag) en Italië (maandag) in de Nations League. De middenvelder van Ajax ontbreekt omdat hij door Manchester United medisch wordt gekeurd. De keuring is – hoe handig – in Nederland. Van de Beek meldt zich later vanavond gewoon weer in het trainingskamp van Oranje in Zeist.

Ajax en Manchester United bereikten zondag overeenstemming over een transfer van de 23-jarige middenvelder, die voor een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro vertrekt. De aanvallende middenvelder zet zijn handtekening onder een 5-jarig contract als hij wordt goedgekeurd.

Donny wil graag bij Oranje

Bondscoach ad-interim Dwight Lodeweges verklaarde eerder vandaag dat Van de Beek bij de selectie van Oranje voor de duels met Italië en Polen blijft. „Donny wil er hartstikke graag bij zijn. Dus ik zie geen reden om hem er niet bij te houden.”

Op 62-jarige leeftijd heeft dezelfde Dwight Lodeweges komende week plotseling het Nederlands elftal onder zijn hoede. „Leuk om te doen, spannend ook”, zei de voormalige assistent van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. „Een leuk klusje, maar het gaat er vooral om dat we twee keer gaan winnen.”

Het is aan Lodeweges om Oranje zo goed als mogelijk voor te bereiden op de thuisduels met Polen en Italië. „En dat valt niet helemaal mee”, zei de oud-hoofdtrainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en SC Cambuur. „Want niet alle spelers zijn even fit. Luuk de Jong en Stefan de Vrij speelden laatst nog een finale van de Europa League. Maar Nathan Aké (nieuw bij Manchester City, red.) bijvoorbeeld heeft al heel lang niet gespeeld. Gelukkig willen de jongens allemaal erg graag en hebben ze er de laatste weken veel voor over gehad om goed bij Oranje te komen.”

Oranje na 9 maanden ‘gezellig’

De meeste internationals hadden elkaar negen maanden niet gezien toen ze maandagmiddag in Zeist arriveerden. „Het was meteen heel gezellig”, zei aanvoerder Virgil van Dijk. „Wie had gedacht dat ik geen interlands zou missen”, lachte Memphis Depay die vorig jaar december een zware knieblessure opliep maar fit is nu Oranje na een lange coronapauze weer gaat voetballen.

Het ging de eerste dag van het trainingskamp van Oranje niet alleen maar over Polen en Italië. Ook de naam van de naar FC Barcelona vertrokken Koeman viel vaak. Lodeweges en de internationals balen van zijn vertrek maar hebben veel begrip voor zijn keuze. „Je zegt geen nee als jouw droomclub voor de derde keer komt”, zei Lodeweges. „We kenden allemaal zijn droom”, zei aanvoerder Van Dijk. „En we verwijten hem niets. Maar we vinden het wel heel jammer.”

Spelers denken mee over nieuwe bondscoach

De KNVB betrekt de spelersraad van het Nederlands elftal in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Dat vertelde aanvoerder Virgil van Dijk. „We hadden toevallig al een bijeenkomst met de spelersraad gepland”, vertelt de verdediger van Liverpool. „Het was een open en luchtig gesprek met de directie. Ik vind het goed dat ze de mening van de spelersraad vraagt. Ik ga niet echt in op namen. Maar we willen op dezelfde manier verder. We zijn heel erg tevreden over Dwight Lodeweges en de rest van de staf. We hebben veel waardering voor hen.”

Van Dijk ging niet zo ver dat hij zei dat de KNVB de huidige ad-interim bondscoach Lodeweges definitief als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Koeman moet benoemen. „Nee, ik zeg alleen dat hij een goede trainer is. Het is uiteindelijk aan de directie natuurlijk”, doelde hij op algemeen directeur Eric Gudde en technisch directeur Nico-Jan Hoogma.

Van Gaal lijkt wel zin te hebben in Oranje

Louis van Gaal is bereid om met de KNVB over een derde termijn als bondscoach te praten, maakte Arno Vermeulen gisteravond in Studio Voetbal bekend. „Ik heb zijn naam niet genoemd”, zei Van Dijk. „Maar ik heb ook nooit met hem gewerkt. Van Gaal heeft heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Logisch dat zijn naam wordt genoemd. De directie weet hoe we ongeveer denken en het zou mooi zijn als er volgende maand bij de volgende interlandperiode duidelijkheid is.”

Van Dijk wilde niet ingaan op mogelijk andere kandidaten als Frank Rijkaard, Frank de Boer of Peter Bosz, die onder contract staat bij Bayer Leverkusen. Lodeweges wilde niet zeggen dat hij Koeman zelf ook wel wil opvolgen. „Volgens mij is dat niet aan de orde en zijn ze op zoek naar een ander”, zei hij.

„Ik zou graag met Oranje blijven werken. Ik denk dat we samen met Koeman iets in gang hebben gezet de laatste jaren. We hebben er ontzettend veel energie in gestopt. Maar als er een bondscoach komt die 28 assistenten meeneemt, dan is dat ook okay”, aldus Lodeweges.

Opmerkelijk: bij 13 fitte voetballers gaat het door

Een noodselectie van dertien man, inclusief een keeper. Dat is volgens het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA voldoende om de komende interlands in de Nations League toch te laten doorgaan, mocht het coronavirus toeslaan bij een landenploeg. Een normale selectie bestaat uit 23 spelers. De dertien internationals dienen beschikbaar te zijn voor het vastgestelde duel en negatief te zijn getest op het coronavirus. Mochten toch te weinig spelers overblijven vanwege een besmettingsgolf in de betreffende selectie, moet het duel opnieuw worden ingepland.

Indien inhalen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de overvolle speelkalender, dreigt voor de ploeg die de afgelasting veroorzaakte een reglementaire nederlaag. De tuchtcommissie van de UEFA zal dan daarover een beslissing nemen. Als geen van beide landenteams duidelijk verantwoordelijk is voor de annulering van het duel, wordt bij de UEFA per loting het resultaat bepaald.

