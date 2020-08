Moddergooibeurt voor Biden: ‘Trump veroorzaakt vooral chaos’

De moddergooibeurt is vandaag weer voor Amerika’s presidentskandidaat Joe Biden. De speeches van Biden en zijn rivaal Donald Trump zijn samen te vatten tot: Jij bent slecht. Jij bent nog slechter. Nee, bij bent het slechtst.

President Donald Trump is een zwakke en moreel gebrekkige leider, die chaos veroorzaakt in plaats van orde op zaken te stellen in een verdeeld land. Dat gaat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden vandaag zeggen tijdens een toespraak in Pittsburgh. Zijn campagneteam gaf al delen van de speech vrij.

Biden: Protesten met geweld schuld van Trump

Trump roept op Twitter geregeld op tot ‘law and order’, maar volgens Biden is hij niet staat eigen supporters die gewapend de straat opgaan in de hand te houden. De president verwijt burgemeesters van Democratische huize dat ze protesten die op geweld uitdraaien niet in de hand kunnen houden. Biden legt de schuld bij de president. „Deze president heeft lang geleden elk moreel leiderschap in dit land verspeeld. Hij kan het geweld niet stoppen, omdat hij het jarenlang heeft aangewakkerd.”

In Amerikaanse steden is het onrustig na de dood van George Floyd tijdens een arrestatie in mei in Minneapolis. Nieuwe protesten volgden nadat de politie had geschoten op een zwarte verdachte in Kenosha, in de noordelijke staat Wisconsin.

Trump: Biden vernietiger van grootsheid Amerika

De Amerikaanse president Donald Trump bestempelde bij de vorige moddergooibeurt zijn Democratische rivaal Joe Biden als een „vernietiger van Amerikaanse grootsheid” in een felle aanval, toen hij de nominatie van de Republikeinse Partij voor herverkiezing accepteerde.

„Joe Biden is geen redder van Amerika’s ziel. Hij is de vernietiger van Amerika’s banen en als hij de kans krijgt, zal hij de vernietiger zijn van de Amerikaanse grootsheid”, aldus de president. „Deze verkiezingen zullen beslissen of we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan ​​dat een socialistische agenda ons gekoesterde lot vernietigt”, zei hij.

‘Belastingen verlagen, corona verpletteren’

Hij beloofde in zijn tweede termijn de belastingen te verlagen, 10 miljoen banen te creëren in tien maanden, het land te veranderen in de „productiesupermacht van de wereld” en een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

Tegen het einde van het jaar zei hij de coronapandemie met een vaccin te „verpletteren. We zetten het wetenschappelijke vernuft van Amerika in om in recordtijd een vaccin te produceren. We zullen dit jaar een veilig en effectief vaccin hebben en samen zullen we het virus vernietigen.”

