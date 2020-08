Donny van de Beek verlaat Ajax voor vijfjarig contract bij Manchester United

Donny van de Beek verlaat Ajax voor Manchester United. De international heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract. Dat zeggen bronnen rond de middenvelder die zich maandag bij het Nederlands elftal meldt voor de duels met Polen en Italië in de Nations League.

Ajax ontvangt naar verwachting zo’n 40 miljoen euro voor Van de Beek die op zijn elfde jaar overstapte naar de jeugdopleiding van de club uit Amsterdam. De tienvoudig international had met Ajax een afspraak dat hij bij een gewenst bod mocht vertrekken, net als Hakim Ziyech die nu voor Chelsea speelt.



Man United have agreed a fee with Ajax for Donny van de Beek. Agreement is around £40m. Personal terms and a medical to follow but United now confident it will get done. — Rob Dawson (@RobDawsonESPN) August 30, 2020

Enorme teleurstelling

Van de Beek vertelde de afgelopen weken tegen iedereen dat hij het geen straf vond om bij Ajax te blijven. Maar het was een enorme teleurstelling voor hem dat Real Madrid op het laatste moment afhaakte. Alles leek rond, maar de kampioen van Spanje liet plotseling toch weten dat het van een transfer afzag.

Manchester United legde in de winterstop al contact met de voetballer uit Nijkerkerveen. Van de Beek maakte het in het seizoen 2018/2019 indruk in Europa, met doelpunten in de uitwedstrijden tegen Juventus en Tottenham Hotspur in de Champions League.

‘Geen vervanger nodig’

Trainer Erik ten Hag zal zijn dynamische middenvelder missen, zo vertelde hij zaterdag nog na het gewonnen oefenduel met Eintracht Frankurt (2-1). „Hij is een moderne middenvelder met diepgang en scorend vermogen”, zei hij. „Maar we hebben afspraken met hem gemaakt. Die moet je ook nakomen.” Ten Hag zegt geen vervanger voor Van de Beek nodig zegt te hebben met Quincy Promes, Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp in zijn selectie.

Ajax gaat waarschijnlijk wel de transfermarkt op als André Onana en Nicolás Tagliafico nog vertrekken. Zij hebben net als Van de Beek afspraken gemaakt over een mogelijke transfer voor oktober als de transfermarkt weer op slot gaat. Verder is het afwachten wanneer Daley Blind weer beschikbaar is. De verdediger wil eerst weten waarom zijn defibrillator dinsdag in een oefenduel met Hertha BSC afging.