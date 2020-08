Messi komt niet opdagen bij medische testen van Barcelona

Lionel Messi heeft zich vandaag niet laten zien bij het medisch onderzoek dat de voetballers van FC Barcelona moeten ondergaan in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Volgens Spaanse media kwam de Argentijnse aanvoerder als enige niet opdagen.

Messi wil vertrekken bij Barcelona, dat het afgelopen seizoen geen enkele prijs wist te pakken en in de kwartfinales van de Champions League werd vernederd door Bayern München.

Fysieke testen

De spelers van FC Barcelona moesten zich vandaag bij de club melden voor een aantal fysieke testen. Luis Suarez, die van de nieuwe hoofdtrainer Ronald Koeman al te horen kreeg dat hij mag vertrekken, kwam wel gewoon opdagen.

De internationals van de Spaanse topclub verspreiden zich de komende dagen uit over de hele wereld voor interlands met hun nationale ploegen. Zo moet Frenkie de Jong zich morgen in Zeist melden voor de wedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Italië en Polen. De Jong zal de test ondergaan in Zeist.

Afspraak met de clubleiding

Officieel staat Messi nog een jaar onder contract in Barcelona, maar hij beroept zich op een afspraak met de clubleiding dat hij na ieder seizoen gratis mag vertrekken. Volgens verschillende bronnen is die clausule echter al sinds 10 juni verlopen. De advocaten van de topvoetballer benadrukken dat die einddatum nu niet geldt om dat seizoen vanwege het coronavirus werd verlengd. Manchester City geldt als de belangrijkste kandidaat om Messi over te nemen.

Afkoopclausule

Ook La Liga, die de Spaanse voetbalcompetitie beheert, mengt zich intussen ook in de discussie. Ze benadrukken dat de afkoopclausule in het contract van Messie, van 700 miljoen euro, nog steeds geldt. Hij kan volgens La Liga dus niet gratis vertrekken. La Liga zegt Messi niet vrij te zullen stellen van zijn contract bij Barcelona. Hij kan dan dus allen weg bij Barcelona als een andere club het genoemde bedrag voor de speler neerlegt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.