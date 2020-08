Opzettelijk hoesten in het Engelse voetbal? Rood!

Voetballers die in Engeland opzettelijk bij een tegenstander of scheidsrechter in het gezicht hoesten, moeten een rode kaart krijgen. Dat schrijft de Engelse voetbalbond FA vandaag in het protocol dat is opgesteld voor de arbitrage, gebaseerd op de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

„In een extreem geval, waarbij de scheidsrechter er zeker van is dat iemand met opzet van dichtbij in het gezicht van een tegenstander of official hoest, moet de scheidsrechter actie ondernemen”, aldus de FA, die dit schaart onder overtredingen waarvoor een rode kaart moet worden getrokken.

Hoesten zonder opzet en spugen op de grond

Geel volstaat volgens de FA in sommige gevallen ook. Als een speler moet hoesten zonder opzet, dan volgt geen straf. Dat geldt ook voor spugen op de grond, iets wat volgens de bond wel zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het is een taak van de scheidsrechter om de spelers daarop te attenderen. Voor spugen richting een tegenstander of arbiter, staat wel een rode kaart als straf.

De FA heeft alle voorschriften die de afgelopen weken al golden bij de hervatting van het seizoen nu vastgelegd in een protocol, inclusief de mogelijke straffen. De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat spelhervattingen als hoekschoppen en vrije trappen zo snel mogelijk worden genomen, om te voorkomen dat spelers lang bij elkaar staan. Bij het vieren van een doelpunt moet fysiek contact zoveel mogelijk worden voorkomen, maar als dat wel gebeurt, wordt dit niet als een overtreding gezien.

Lampard: Premier League start te snel

Trainer Frank Lampard van Chelsea vreest in het nieuwe voetbalseizoen in Engeland overigens voor veel blessures, omdat de spelers amper rust krijgen. „De start van de nieuwe competitie komt te snel”, zegt Lampard. „De spelers hebben een pauze nodig.”

De Premier League gaat op 12 september weer van start, zeven weken na afloop van het seizoen 2019-2020. De Engelse voetbalcompetities werden na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis uitgespeeld. Voor Chelsea was het seizoen daarmee echter nog niet voorbij. Het speelde nog de finale van de FA Cup en moet ook nog aantreden in de achtste finales van de Champions League.

‘Jongens zijn aan vakantie toe’

„Het is niet ideaal als we doorgaan. De spelers hebben rust nodig om straks in de Premier League weer op niveau te kunnen voetballen. Maar ook als we niet doorgaan, dan nog vind ik dat 12 september te vroeg is om weer te beginnen”, aldus Lampard. „De jongens moeten even vakantie hebben, ze zijn daar aan toe. Dat bleek zaterdag wel toen twee spelers wegvielen met hamstringblessures en ook voor de wedstrijd moesten enkele jongens afhaken. Ik wil dat de Premier League hier serieus naar kijkt.”

