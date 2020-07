Veel steun met #panterlara voor ernstige zieke shorttracker Lara van Ruijven

Topshorttracker Lara van Ruijven vecht voor haar leven. Collega’s, bekenden en onbekenden steken haar online een hart onder de riem met de hashtag #panterlara.

Lara van Ruijven (27), een van de beste shottrackers van ons land, wordt op de intensive care in een ziekenhuis in Perpignan in kunstmatige coma gehouden. Dit na een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Van Ruijven verkeert al enkele dagen in levensgevaar.

Ploeg Lara van Ruijven in de buurt

De topsportster verbleef met de Nederlandse ploeg op een trainingskamp in Font Romeu in Frankrijk. De ploeg besloot daar te blijven, enigszins in de buurt van hun zieke teamgenoot. Van Ruijven wordt in het ziekenhuis omringd door familieleden en haar vriend.

Inmiddels krijgt zij van alle kanten warme online steun met de hashtags #panterlara en #staystrong. Haar bondscoach Jeroen Otter deelde vanmorgen een mooie boodschap bij een hart met panterprint.

Alleen jij ervaart nu dat Donker geen Licht toelaat. Alleen jij wordt gewaar dat Stilte zelfs Ruis geen toegang biedt. Om dit te bevechten werp ik jouw oneindig veel lichtpuntjes toe, en stuur ik jou een stroom aan berichtjes die zelfs door Stilte niet kunnen worden gestopt. #Kus pic.twitter.com/gZNsOgQc0f — Jeroen Otter (@stimtoss) July 2, 2020

Steun van Sjinkie

Ook haar collega-shorttrackers laten van zich horen. Sjinkie Knegt bijvoorbeeld, zelf slachtoffer van het vorige drama binnen het team toen hij zware brandwonden opliep door een houtkachel.

Natuurlijk ontbreken Yara van Kerkhof, Suzanne Schulting en Jorien ter Mors niet. Zij wonnen met Lara van Ruijven brons tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, op de 3000 meter aflossing.

Hou vol lieve Laar! Vecht zoals jij dat kan ❤️🙏🏻 #panterlara #staystrong pic.twitter.com/VeUEk3OqMr — Yara van Kerkhof (@yaravkerkhof) July 1, 2020

Situatie is onveranderd

Carl Mureau van schaatsbond KNSB gaf tegenover RTL Nieuws vanmorgen een update over de toestand van Lara van Ruijven. En het ziet er niet goed uit. „Ook na vannacht is haar situatie nog altijd onveranderd, ze vecht voor haar leven”, zegt Mureau, die onder de indruk is van alle steunbetuigingen. „Iedereen leeft met haar mee. Dat doet zo goed.” De KNSB-man wordt voortdurend via Whatsapp door bondscoach Otter op de hoogte gehouden.

Ook onbekenden leven met Lara van Ruijven, die vorig jaar wereldkampioen werd op de 500 meter, mee. Een korte compilatie.

Kom op Lara , you can do it#panterlara — Marc de Wit (@MarcdeWit4) July 2, 2020

Dit vind ik zo verdrietig.

Het houd me ook bezig.

27 jaar en dan vanuit het niets ineens zo ziek en aan het vechten voor haar leven.

Lieve #panterlara Blijf vechten meisje…..

Ik stuur heel veel lichtjes naar je toe zodat deze in het donker voor jou kunnen schijnen.#staystrong pic.twitter.com/7jOyHsG8ni — 🌻Patricia🌻 (@Onzichtbaarmens) July 2, 2020

Mooi tot slot is de steun van de Paulien van Deutekom Foundation. De topschaatsster, hartsvriendin van Ireen Wüst, overleed vorig jaar januari op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

