Derde plek voor Verstappen, dominante Hamilton wint

Na zijn opgave vorige week is Max Verstappen in de tweede grand prix van het seizoen derde geworden achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Lang leek hij op een tweede plaats af te stevenen in de GP Stiermarken, maar in de laatste paar ronden moest hij die plek opgeven.

Verstappen begon op de tweede plek en startte redelijk. Toch kon hij niet direct druk zetten op de in pole gestarte Lewis Hamilton. Hij moest zich vooral bezighouden met de achter hem begonnen Carlos Sainz. Lang duurde dat duel niet, want vrij snel kwam de safety car de baan op, omdat de achtervleugel van Sebastian Vettel eraf lag. De Duitser van Ferrari moest gelijk opgeven. Zijn botsing was het gevolg van een slechte inschatting van de situatie van zijn ploeggenoot Charles Leclerc. Deze moest een paar rondjes later ook het strijdtoneel verlaten.

Pitstopkeuze

Nadat de safety car weer was vertrokken zakte Sainz snel weg, waardoor Verstappen stevig op plek twee terechtkwam. Toch liep Hamilton bijna elke ronde een paar tienden bij hem weg, terwijl Valtteri Bottas (vorige week nog winnaar) keer op keer wat achterstand goedmaakte. Door een pitstop moest hij de Fin voor laten gaan. De Mercedes besloot veel langer te wachten met z’n pitstop en dat bleek een slechte keus, want daarna was zijn achterstand op Verstappen ineens veel groter (zo’n vijf seconden), dan voordat beiden van banden hadden gewisseld.

Verstappen hield vervolgens gelijke tred met Hamilton, die zeer dominant racete. Zijn voorsprong op de Nederlander bleef de hele tijd zo’n vijf seconden. Met twintig ronden te gaan, kwam er toch wat verval op bij de wagen van RedBull Racing. Hamilton liep verder bij hem weg, terwijl Bottas rap dichter bij hem kwam. Bovendien liep Verstappen wat lichte schade op aan zijn voorvleugel. Ook gaf hij via de boardradio meer dan eens aan problemen te hebben met bocht drie en zijn achterbanden.

Duel met Bottas

Bottas naderde daardoor rap. Met nog vijf ronden te gaan, zat hij op het wiel van Verstappen. Na de eerste geslaagde aanval sloeg Verstappen nog even knap terug, maar een halve ronde later was het gedaan en moest hij zijn tweede plek definitief opgeven. Hamilton reed ondertussen onbedreigd naar de zege.

Voor Verstappen zijn het zijn eerste punten van het seizoen, nadat hij afgelopen week de eerste uitvaller was. Bottas houdt zijn eerste plaats in de ranking, omdat Hamilton afgelopen week als vierde eindigde.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.