Nul coronadoden in New York, andere staten en Mexico veel slechter

Voor het eerst sinds bijna vier maanden zijn er geen coronadoden in de Amerikaanse stad New York gevallen.

Gezondheidsfunctionarissen hebben dat gisteren bekendgemaakt. Op 11 maart viel in de miljoenenstad de eerste dode en sinds 13 maart ging er geen dag voorbij zonder dat iemand stierf aan het longvirus.

Het goede nieuws uit de metropool staat in schril contrast met de manier waarop het coronavirus zich in veel andere delen van de Verenigde Staten verspreidt. Florida meldde gisteren meer dan 15.000 besmettingsgevallen. Dat is het hoogste aantal binnen een etmaal dat voor een staat is geregistreerd en verbreekt het record dat in april in New York was gevestigd. Ook in andere staten zoals Texas neemt het aantal coronabesmettingen in rap tempo toe.

Hulp vanuit New York aangeboden

Gouverneur Andrew Cuomo heeft advies, ventilatoren, maskers, beschermende kleding en medicijnen aangeboden aan staten waar het virus veel slachtoffers maakt. Sommige gezondheidswerkers gaan naar andere staten om het virus te helpen bestrijden.

Reizigers uit meer dan een dozijn staten die naar New York komen moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Inwoners van de staat worden nog steeds aangespoord gezichtsmaskers te dragen en sociale afstand te bewaren.

Mexico ‘passeert’ Italië

Mexico werd gisteren het land met het op drie na hoogste dodental door het coronavirus en passeerde Italië. Dat blijkt uit gegevens die door Mexicaanse gezondheidsfunctionarissen naar buiten zijn gebracht en wereldwijde statistieken die door persbureau AFP worden bijgehouden.

„Er zijn 299.750 bevestigde gevallen van infectie en 35.006 sterfgevallen in Mexico”, zeiden gezondheidsfunctionarissen. Italië heeft momenteel 34.954 doden door het coronavirus.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei dit weekend dat de pandemie „intensiteit verliest” in Mexico, en vindt dat „conservatieve media” onnodig alarm slaan over de situatie in het land. Mexico registreerde zondag 276 extra dodelijke slachtoffers en 4482 nieuwe besmettingen.

