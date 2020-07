Bottas wint Grand Prix van Oostenrijk, Verstappen valt uit

Max Verstappen is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Vanwege mechanische problemen viel de auto zo goed als stil, waardoor de Nederlander niet verder kon rijden. Valtteri Bottas (Mercedes) won de race, maar het meest opvallend was toch de eerste podiumplek voor McLaren-coureur Lando Norris.

Vlak voor de start van de race werd bekend dat Lewis Hamilton, die vanaf de tweede plek zou starten, drie plekken straf kreeg. Dat omdat hij tijdens de kwalificatie de gele vlaggen had genegeerd. Hamilton moest dus vanaf plek vijf starten. Voor Verstappen leverde dat een klein voordeel op. Hij kon namelijk vanaf plek twee starten in plaats van plek drie.

De afgelopen jaren won Verstappen op het circuit van Oostenrijk. Vorig jaar was dat echter geen eitje. De Nederlander had toen namelijk een slechte start en viel ruim vijf plekken terug. De start dit jaar was dan ook extra spannend. Gelukkig kwam Verstappen goed weg bij de start. De Red Bull-coureur had alleen wel meteen de McLaren van Lando Norris naast zich, maar wist deze goed achter zich te houden.

LAP 14/71 Max is OUT ❌ Red Bull driver returns to the pits, the mechanics try to fix his car but to no avail. An unhappy Verstappen disappears into the garage…#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ZNHeExXFrn — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Verstappen wist in de rondes die daarop volgden een stuk weg te rijden bij zijn teamgenoot Alexander Albon, die op de derde plek lag. In ronde elf van de race sloeg het noodlot echter toe. De auto van Verstappen minderde plots vaart en vanwege technische problemen kon de Nederlander niet verder. „Ik hoor wat jullie zeggen, maar het lukt me niet. Hij doet het niet”, riep Verstappen gefrustreerd over de boordradio naar zijn team.

Spins en uitvalbeurten

Vrijwel vlak daarna ontstonden er achtereenvolgend problemen voor veel andere coureurs. Zo spinde Haas-coureur Romain Grosjean de grindbak in en viel Renault-coureur Daniel Ricciardo uit door problemen met zijn auto. Ook Racing Point-coureur Lance Stroll had problemen met zijn auto en verloor rap snelheid. Ook hij viel uit.

LAP 19/71 Uh oh… first Max, now Danny Ric is OUT ❌ Ricciardo seemed to lose power and then returned to the pits 😫 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/oICc4f5064 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

En als je dacht dat het daarbij bleef, heb je het mis. Haas-coureur Kevin Magnussen schoot namelijk rechtdoor in de eerste bocht door naar alle waarschijnlijkheid ook een probleem met de auto. Doordat zijn auto langs de baan tot stilstand kwam, ontstond er een safety car-situatie. Dat zorgde ervoor dat alle coureurs de pits indoken om een nieuw setje banden te halen.

Gevechten en dreigende problemen

Hoewel alle Verstappenfans nu gefrustreerd op de bank zitten, is de race, op het ontbreken van Verstappen na, alles behalve vervelend om naar te kijken. Overal vechten coureurs met elkaar om plekken. Zo kwam Ferrari-coureur Sebastian Vettel in aanraking met de McLaren van Carlos Sainz, waardoor ook hij spinde.

Voor Ferrari gaat het sowieso niet al te best de laatste paar dagen. Zo kwalificeerden ze slechts op plekken zeven en tien. De Italiaanse renstal gaf eerder al toe dat ze overal wat snelheid tekort komen.

LAP 48/71 More warnings for both drivers from Mercedes team radio 📻 "The gearbox sensor issue is critical… please stay off the kerbs" #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/WyPY23bgIK — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Ondertussen is het ook bij het team van Mercedes spannend. Zo hebben ze wat problemen met de auto waardoor de coureurs de opdracht krijgen om niet meer over de kerbs (de gele en roodwitte verhogingen aan de zijkanten van de baan) te rijden. Ook roept het team van plan te zijn de motor iets terug te schroeven. Daarnaast zijn beide Mercedes-coureurs, die respectievelijk op plek één en twee rijden, met elkaar in gevecht voor de overwinning.

Nog meer uitvallers

En alsof vier uitvallers nog niet meer dan genoeg was, vallen ook Romain Grosjean en George Russell uit. De Haas van Grosjean had remproblemen en de Williams van Russell verloor power, waardoor hij stil kwam te staan langs de baan. Daardoor ontstond er wederom een safety car-situatie. Veel coureurs doken voor een tweede keer naar binnen voor een nieuw setje banden.

En toen de race net weer op het punt van hervatten stond, kwam Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen in de problemen. Eén van de banden van zijn bolide kwam namelijk los en vloog van de auto, wat opnieuw een safety car-situatie opleverde.

Voor het team van Red Bull Racing wordt dit een weekend om snel te vergeten. Alexander Albon, die nog op een derde plek reed, probeerde Lewis Hamilton namelijk in te halen en kreeg een tik waardoor hij de grindbak in spinde. De Red Bull Racing-coureur viel daardoor terug naar de laatste plek.

Hamilton krijgt uiteindelijk vijf seconden straf voor het incident. Voor Albon maakt het echter niets meer uit, ook hij krijgt problemen met zijn auto en valt uit. En vlak daarna valt ook de AlphaTauri van Daniil Kvyat uit door een kapotte achterband.

Eindstand

Voor McLaren-coureur Lando Norris wordt dit echter een race om nooit meer te vergeten. In de laatste ronden trapt hij zijn bolide nog eens flink op zijn staart, waarmee hij de derde plek en meteen zijn eerste podiumplek in de Formule 1 binnen weet te slepen.

De eindstand is als volgt: Bottas (Mercedes) wordt eerste, Leclerc (Ferrari) finisht als tweede gevolgd door Norris (McLaren) op de derde plek.

