Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt lichtjes naar 107

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is licht gestegen van 103 op zaterdag naar 107 op zondag. Daarvan verblijven 24 patiënten op de intensive care, twee minder dan zaterdag.

Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 83. Dat zijn er zes meer dan zaterdag. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Stabilisering

Toch zijn er vooral positieve signalen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt: „We signaleren nu twee weken een stabilisering in het aantal coronapatiënten. De IC-bezetting is al een maand lang stabiel op een laag niveau.” Zaterdag steeg het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis verblijft na een paar dagen van daling tot boven de honderd.

In Nederland zijn er tot nu toe zijn er 51.022 besmettingen geconstateerd. Daarvan zijn er 6.137 overleden. Hoeveel van die patiënten inmiddels weer hersteld zijn is onbekend. Nederland is met Zweden en het Verenigd Koninkrijk een van de weinige landen die dat niet bijhoudt.

Net als aan het begin

De ontwikkelingen rondom het aantal patiënten in ziekenhuizen met het coronavirus zijn al weken goed te noemen. Eerder deze week kwam het bericht naar buiten dat het aantal coronapatiënten op ic’s net zo hoog ligt als helemaal aan het begin van de pandemië.

Vier maanden lang kreeg heel Nederland dagelijks een update rondom het coronavirus van het RIVM. Per 1 juli stopte de organisatie daarmee. De stand van zaken is voor iedereen terug te vinden via het coronadashboard. Daar is te zien waar het virus heerst en hoeveel mensen er besmet zijn.

