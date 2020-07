Berechte Pool slaat met zijn poema op de vlucht

Huisdieren heb je in alle soorten en mate. Maar het hebben van een poema is wel heel apart. Te apart, zo vindt de Poolse rechtbank. De oud-militair Kamil S. wil zijn uit de kluiten gewassen kat toch houden en is daarom op de vlucht geslagen met zijn huisdier.

Van de rechter moet de man de poema genaamd Nubia overdragen aan een dierentuin. Nu hij zijn maatje duidelijk niet vrijwillig zal afstaan, is de politie met een klopjacht begonnen op de man en zijn poema. Naar verluidt zijn er tweehonderd man uitgerukt in de zoektocht.

Geen speelgoed

Volgens de directeur van de dierentuin in Poznán moet er dan ook niet licht gedacht worden over de gevaren van een poema. „Dit is geen schattig speelgoed. Het is één van de gevaarlijkste dieren ter wereld”, zo klinkt het.

S. zou de poema zes jaar geleden hebben aangeschaft in Tsjechië. Volgens bekenden zou hij de peoma min of meer beschouwen als zijn zelfopgevoegde kind en is hij absoluut niet bereid deze af te staan. Dat bleek ook toen dierentuinmedewerkers vrijdag het beest wilden ophalen. S. bedreigde hen met een met, waarna hij de poema met zich meenam. De politie wil weinig kwijt over de jacht, behalve dat deze nog bezig is.

Steun burgemeester

Ondanks deze gevaren hebben veel bewoners van de zuidelijke plaats Myslowice medelijden met S. De burgemeester sprak ook een steunbetuiging uit aan de oorlogsveteraan. „De liefde voor het dier en een harteloze uitspraak van de rechtbank dwongen hem te vluchten. Hij verstopt zich daarom in het bos.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.