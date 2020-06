‘Wie meedoet aan Olympische Spelen, demonstreert tegen racisme’

Iedere sporter die meedoet aan de Olympische Spelen demonstreert daarmee meteen tegen racisme en discriminatie. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité na een vergadering van het bestuur.

Hij verwees naar het olympisch handvest waarin de gelijkheid van ieder mens – ongeacht ras, kleur, seksuele geaardheid, religie of politieke mening – ligt verankerd. „Dus zijn de Olympische Spelen een zeer krachtige wereldwijde demonstratie tegen racisme en discriminatie.”

The IOC stands for non-discrimination as one of the founding pillars of the Olympic Movement. Read the full resolution of the IOC Executive Board with regard to racism and inclusion here: https://t.co/cqed6Pspeg #IOCEB pic.twitter.com/jxBq1qFrK8 — Olympics (@Olympics) June 10, 2020

Discriminatie

Bach las vervolgens een verklaring voor, waarin hij discriminatie sterk veroordeelde en de Olympische Spelen een „feest van de mensheid in al onze diversiteit is. Atleten van alle 206 deelnemende landen hebben allemaal dezelfde rechten, respecteren elkaar zonder enige vorm van discriminatie.”

De IOC-baas refereerde niet concreet aan de protesten tegen racisme die wereldwijd zijn opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig ingrijpen van de politie. Veel sporters hebben hun steun betuigd, onder meer door te knielen voor wedstrijden.

Handvest

In hetzelfde olympisch handvest is opgenomen dat het olympiërs is verboden om tijdens de Spelen in welke vorm ook te demonstreren of uiting te geven aan politieke, religieuze of raciale propaganda. Dat verbod, vastgelegd in regel 50, is nog steeds kracht, maar het IOC steunt wel het initiatief van de atletencommissie om te kijken of er andere manieren zijn voor olympische atleten om zich tijdens het grootste sportevenement uit te spreken voor de grondwaarden die zijn vastgelegd in het olympisch handvest.

„Ik wil op geen enkele manier dit overleg met de vertegenwoordigers van de atleten in de weg staan. Het zou niet eerlijk zijn als ik nu een verklaring afleg met aanwijzingen of instructies”, zegt Bach. „Wij wachten relevante voorstellen af.”

Nieuwe datum

Eind maart werd, na wat gepuzzel, de nieuwe data bekend gemaakt. De Olympische Spelen zullen volgend jaar starten op 23 juli en eindigen op 8 augustus. De Paralympische Spelen gaan volgend jaar door van 24 augustus tot 5 september.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.