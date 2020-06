In coronatijd bijna 700 aangiftes WhatsAppfraude per week

Nu veel mensen thuiszitten vanwege het coronavirus, neemt het aantal oplichtingen via WhatsApp en andere apps toe.

Ongeveer 700 mensen per week doen aangifte omdat ze in een vals berichtje van een ‘vriend’ die om hulp vraagt, zijn getrapt, het zogenaamde whaling. Dat is meer dan twee keer zoveel als een paar maanden geleden. Banken ontvingen vorige maand ongeveer 70 meldingen per dag.

Fraudehelpdesk

Vanwege de vele oplichtingen gaan de politie, de Fraudehelpdesk, Facebook en de Betaalvereniging Nederland (de koepel van banken, creditcardmaatschappijen, betaaldiensten en andere financiële instellingen) samenwerken. De Fraudehelpdesk en Facebook waarschuwen, de banken zoeken naar verdachte transacties, de politie probeert de daders op te sporen.

Zo werkt het

Bij zulke ‘vriend-in-noodfraude’ ontvangt iemand een berichtje waarin de afzender doet alsof hij of zij een familielid of een vriend is. De persoon zit in de problemen en heeft snel geld nodig. Dat berichtje kan via WhatsApp, Messenger, e-mail of sms komen. De meeste slachtoffers zijn ouder dan 50 en de daders halen hun informatie soms van sociale media. Ze kijken bijvoorbeeld of iemand iets over zichzelf heeft geschreven. Met die informatie kunnen ze geloofwaardiger overkomen.

Het is precies die werkwijze waardoor de 81-jarige ‘oma Truus’ in april verschillende keren geld over maakte naar haar dochter Elles, die hier via WhatsApp ‘om vroeg’. Elles bleek de in totaal overgemaakte 14.000 euro echter nooit te hebben ontvangen, en ze had er ook niet om gevraagd, vertelden ze bij Hart van Nederland.

Oma Truus

Het huilen stond oma Truus nader dan het lachen. „Ik voel me zo ontiegelijk stom.” Maar ze is absoluut niet de enige. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk denkt dat oplichters op het moment misbruik maken van het feit dat mensen vooral digitaal contact hebben met hun geliefden. In de eerste vier maanden van het jaar hebben ze al meer meldingen over zulke oplichtingspogingen te hebben gekregen dan in heel 2019. Vorig jaar waren dit er aan het eind van het jaar 353 en over het hele jaar 2018 slechts 124.

En ken je Tikkie-fraude en afpersporno al? Metro schreef er over.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.