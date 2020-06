Geen verbod op onthullend boek over ‘giftige’ Trump familie

Van je familie moet je het hebben, zal president Donald Trump gedacht hebben toen zijn nicht letterlijk een heel boek opendeed over de Trumps. En daar wilde hij een stokje voor steken. Het is hem niet gelukt.

Er komt namelijk geen verbod op de uitgave van een boek over president Trump en zijn familie. Een rechter in New York heeft geoordeeld dat het boek geschreven door Mary Trump over haar oom geen ondermijning van het nationaal belang vormt en een zaak over een eventueel verbod niet op zijn plaats is. Dat heeft de advocaat van Mary Trump tegen CNN gezegd.

Onthullend boek

De familie Trump wilde de verschijning tegenhouden van het naar verluidt onthullende boek over de president en zijn familie. Schrijfster Mary Trump van Too Much and Never Enough is de enige nicht van president Trump. Robert Trump, de jongere broer van de president die de zaak wilde aanspannen, noemde als nevenargument voor een verbod dat Mary afspraken binnen de familie uit 2000 over geheimhouding heeft geschonden.

De Democraten smullen er nu al van.

‘Giftige’ familie

De uitgever prijst het boek over de „giftige” familie aan als „duistere geschiedenis” van de familieclan. Mary Trump is het enige familielid dat de waarheid wilde onthullen over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld, aldus de uitgever op zijn website over het boek (vrij vertaald) ‘Te veel en nooit genoeg – Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd’.

Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred. Het boek moet eind juli verschijnen.

