Vanwege het ‘noaberschap’ mag Twente de corona-app testen

Twente is uitgekozen om de coronawaarschuwingsapp uit te testen, vanwege het ‘noaberschap’ waar de regio bekend om staat. Middelbare scholieren zijn als eerste aan de beurt.

Het ‘noaberschap’ is samen met de hightech van de Universiteit Twente (UT) een goede combinatie om zo’n app uit te testen, zei hoogleraar gezondheidstechnologie Lisette van Gemert-Pijnen vandaag in Enschede bij de presentatie van de manier waarop de app een nieuwe testfase in gaat.

Noaberschap

„Noaberschap staat voor oog hebben voor elkaar en elkaar willen helpen”, legde zij uit. Het is volgens haar voor het testen ook een voordeel dat Twente niet zoals bijvoorbeeld Brabant heel zwaar is beproefd door coronabesmettingen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) , die vorige week nog aankondigde lijsttrekker van het CDA te willen worden, kondigde vanochtend aan dat enkele honderden inwoners van Twente de coronawaarschuwingsapp waaraan het kabinet werkt gaan testen.

Hoe werkt de app?

De app die nu wordt getest, is bedoeld om mensen te waarschuwen als ze meer dan vijf minuten dicht in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De app op de telefoon geeft dan een melding en advies hoe te handelen. De GGD kan daardoor sneller, effectiever en slimmer omgevingsonderzoeken doen, zodat verspreiding van het virus zo beperkt mogelijk blijft. Voorwaarde daarvoor is wel dat een besmet persoon de app gebruikt, laat het testpanel weten.

De komende weken wordt vanuit de UT onderzocht of de app werkt zoals verwacht, of mensen ermee om kunnen gaan, of zij de app nuttig vinden en hoe het zit met ethische en juridische aspecten. Leerlingen van het Stedelijk Lyceum in Enschede zijn de eerste proefpersonen. „Want jongeren, ouderen een kwetsbare mensen zijn nog niet genoeg gehoord. Er komt een aparte test met een groepje kwetsbare of laaggeletterde mensen”, zei Van Gemert.

Gemiddelde Tukkers

Ongeveer duizend ‘gemiddelde’ Twentenaren zullen voor half juli deelnemen aan een grote test. In die test worden nepberichten aan sommige proefpersonen verstuurd, waarin staat dat zij mogelijk besmet zouden kunnen zijn. Onderzocht wordt hoe zij dan reageren en of ze doen wat geadviseerd wordt. Het onderzoekspanel denkt rond half juli te kunnen zeggen of het ontwikkelde prototype van de corona-app voldoende werkt. Onderzoekers blijven ook daarna volgen hoe het gaat met de app.

Het kabinet wil rond half juli beslissen of Nederland de app gaat gebruiken, zoals in Duitsland al gebeurt. „Als de app landelijk word uitgerold, zal blijken of er voldoende bereidheid is om op deze manier samen corona te lijf te gaan. Dat denken wij wel, maar uiteindelijk hoeft niemand iets te delen dat hij voor zich zou willen houden”, meldde filosofieprofessor Peter-Paul Verbeek, die de ethische aspecten van de testen begeleidt.

Meer ‘noaberschap’

Noaberschap bestaat ook in de Achterhoek, al heet het daar vaak ‘naoberschap’, net zoals in Drenthe. En niet iedereen ‘doet eraan’. Het meervoud is trouwens ‘Noaberschappen’.

