Burgemeester Eindhoven boos over gefotoshopte LPF-‘filmposter’

Een LPF-poster waarop Eindhovense burgemeester John Jorritsma en Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afryie als dikke maten staan afgebeeld, leidt tot ophef in de Eindhovense politiek.

De poster die tot stand is gekomen dankzij een sterk staaltje Photoshop, heeft veel weg van een actiefilmposter. Een bromance lijkt te zijn ontstaan tussen de twee actiehelden in de hoofdrol. Alleen zijn de twee hoofdrolspelers geen acteurs, maar echte mensen.

‘Einde van Zwarte Piet’

Het gaat om de Eindhovense burgemeester John Jorritsma die z’n armen vriendschappelijk om Jerry Afryie, activist en voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, heeft geslagen. ‘John en Jerry’, staat in koeienletters in het midden, met daaronder, als ware een blockbuster-titel: ‘Slopers van de Democratie’.

Jorritsma boos over poster; Fotomontage leidt tot motie tegen LPF https://t.co/dxWIOwyD6w pic.twitter.com/M6kRVJMduj — Eindhovens Dagblad (@ED_Eindhoven) June 15, 2020

„Het einde van Zwarte Piet in Eindhoven, mede mogelijk gemaakt door John Jorritsma en Jerry Afryie”, staat vervolgens onder de poster, die te vinden is op de website van de LPF.

Burgemeester John Jorritsma is niet blij met de poster die is gemaakt door de LPF (Lijst Pim Fortuyn), de rechtse partij die sinds 2004 in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Hun fractievoorzitter Rudy Reker en Jorritsma liggen al langer met elkaar overhoop over onder meer de kleur van de pieten bij de Sinterklaasintocht.

De poster is niet alleen bij de burgemeester in het verkeerde keelgat geschoten. ChristenUnie en 50Plus vinden dat de LPF Eindhoven de burgemeester demoniseert, meldt het ED. Zij leggen de raad vandaag een motie voor. In de motie wordt de raad opgeroepen om uit te spreken dat de maat vol is en dat partijen die zich niet fatsoenlijk gedragen „zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die dat zal hebben in de samenwerking met andere leden van de raad.”

Appje burgemeester

De twee kleine oppositiepartijen komen hiermee nadat burgemeester Jorritsma zich via een appje bij hen en sommige andere raadsleden beklaagde over deze „filmposter”, melden doorgaans betrouwbare bronnen, volgens het ED. Ook Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven kreeg een appje van Jorritsma op zijn telefoon. ,„Zelf vind ik die LPF-foto niet erg, maar de tekst erbij wel. Jorritsma maakt in deze coronatijd lange dagen. Ik kan me voorstellen dat hij zich boos maakt. Ik heb Rudy hier ook op aangesproken. Maar eigenlijk vind ik dat Jorritsma zelf met Reker moet bellen, in plaats van te gaan stoken in de oppositie.” Geen stoker „Dat is totaal niet aan de orde. Het is niet zo dat Jorritsma de aanstichter is”, reageert Ruud van Acquoij (50Plus). „En wat in de motie staat, is iets wat heel veel partijen in de raad vinden. Henk en ik geven alleen de voorzet.” Aanvankelijk hadden 50Plus en ChristenUnie bij andere raadsfracties om steun gevraagd voor een „statement” dat enkel en alleen tegen de LPF gericht was, maar dat is nu aangepast. De tekst van de motie bevat nog maar één verwijzing naar de LPF. Er staat nu in dat „sommige raadsleden en fracties overgaan tot het demoniseren van de burgemeester, wethouders en raadsleden.” Wordt vast en zeker vervolgd.

