Ook Djokovic besmet na zijn tennistoernooi slash ‘topless feestje’

Tennisser Novak Djokovic is besmet met het coronavirus. Drie dagen geleden feestte hij er nog op los, en met hem vele anderen die naar de hoofdstad van Servië waren afgereisd om naar tennis te kijken en/of te feesten en/of te demonstreren.

De afgelopen dagen waren alle tennisballen gericht op de nummer 1 van de wereld, nadat meerdere mensen die deelnamen aan ‘zijn tennistoernooi’ besmet zijn geraakt met het coronavirus. En nu is ook Djokovic zelf de sigaar.

Novak Djokovic tested positive for a virus COVID-19. Immediately upon his arrival in Belgrade Novak was tested along with all members of the family and the team. He is not showing any symptoms. Read the entire statement: https://t.co/R9iiOnog4l pic.twitter.com/iuMYAgRtCI — Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 23, 2020

Positief

„Op het moment dat we arriveerden in Belgrado zijn we direct getest. Mijn test was positief, net als die van mijn partner Jelena. De tests van de kinderen waren negatief”, zegt Djokovic (33) in de verklaring. De 17-voudig grandslamkampioen deed onlangs mee aan de zogenoemde Adria Tour, een demonstratie-evenement dat op zijn initiatief in Belgrado (Servië) en Zadar (Kroatië) plaatsvond. Het toernooi is inmiddels afgelast.

Undefeated in 2020 before the pandemic shut down the tour, Novak Djokovic is hardly on a winning streak anymore. His no-distancing Adria Tour looks like folly at this stage. My latest with input from many in the game:https://t.co/WDnzRmQJaF pic.twitter.com/fTgkro3cCm — Christopher Clarey (@christophclarey) June 23, 2020

Djokovic wilde met zijn demonstratietoernooi „aandacht en fondsen voor goede doelen” genereren, maar de focus is vooral op corona en het tennisfeestje van Djokovic komen te liggen. Gisteren werd al bekend dat tennissers Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief hadden getest. Ook de coach van Dimitrov en de conditietrainer van Djokovic melden inmiddels een positieve test. Via een bericht op sociale media vroeg de organisatie zondag al iedereen die zich „binnen 10 meter van Dimitrov” heeft begeven, twee weken in quarantaine te gaan.

Waar is dat feestje?

De beelden van het toernooi hebben tot verontwaardiging in en buiten de tenniswereld geleid. Wegens versoepelde maatregelen in Servië en Kroatië zaten de tribunes vol en de spelers schudden elkaar de hand en omhelsden elkaar zelfs. Een uitgelekte video van een feestje na afloop, waarin te zien is hoe spelers al dansend feest vierden, versterkte het beeld van tennismiljonairs die zich nergens iets van aantrekken. Djokovic danste zonder shirt en deed de limbo, zo is te zien op beelden die de wereld nu rondgaan, en ging het podium op. Voor een duetje met de pianist.

Hij ging ook nog even op de foto met twee van z’n tennismatties.

Verklaring

Het zal voelen als een flinke anticlimax voor de tennisser. „We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus was gaan liggen en we geloofden dat de omstandigheden om het evenement te organiseren in orde waren”, valt er te lezen in de verklaring. „Helaas is het virus nog steeds aanwezig en moeten we leren om ermee om te gaan.” Djokovic biedt zijn excuses aan aan iedereen die geïnfecteerd is geraakt met het virus. Hij blijft veertien dagen in quarantaine en laat zich over vijf dagen opnieuw testen.

Vanwege de versoepelingen in Servië gaat Exit daar gewoon door, het voornamelijk elektronische muziek festival waar jaarlijks honderden Nederlanders naar afreizen.

