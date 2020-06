Zeldzame okapi geboren in Beekse Bergen: ‘En we noemen hem Guus’

Dolle vreugde in Safaripark Beekse Bergen. Vrijdag werd een kleine okapi geboren, een soort giraffe, en dat gebeurt niet vaak. Vandaag zijn de eerste beelden vrijgegeven.

Het is wereldwijd slechts het veertiende jong van deze in het wild bedreigde diersoort dat de afgelopen twaalf maanden werd geboren in een dierentuin. Voor Beekse Bergen is het de tweede geboorte sinds de okapi’s in 2013 hun intrek namen in het Wildlife park.

Guus maakt het goed

Het kleine mannetje, Guus gedoopt, doet het super goed, aldus verzorgster Yvonne Vogels. „Hij drinkt heel goed en is een stevig mannetje met lekker veel pit. Verder slaapt hij veel in het nest dat moeder Abeni gemaakt heeft in de stal. Hij zal hier nog een aantal weken blijven voordat hij met zijn moeder samen het buitenverblijf zal gaan verkennen.”

Okapi’s behoren tot dezelfde familie als de giraffe en delen de lange nek en relatief hoge poten. Ook hebben ze net zulke horentjes en ook een erg lange tong, die helder blauw is. Doordat ze in dichtbegroeide bossen voorkomen, worden ze ook wel ‘bosgiraffe’ genoemd.

Strepen okapi uniek als vingerafdrukken

De zoogdieren zijn te herkennen aan de donkerrode, bruine of zwarte vacht met witte strepen op de billen en poten, die vooral doen denken aan een zebra. De strepen zijn bij iedere okapi uniek, net zoals een vingerafdruk bij mensen. Hieraan herkennen een moeder en haar jong elkaar in het regenwoud. Een kalf wordt geboren na een dracht van ongeveer veertien maanden. Een volwassen dier is ongeveer 2,5 meter hoog en weegt tussen de 200 en 350 kilo.

De okapi komt voor in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo en is zelfs het nationale symbool van dit Afrikaanse land. Het dier staat bijvoorbeeld op Congolese bankbiljetten. Ondanks deze status wordt het voortbestaan ernstig bedreigd door het steeds kleiner wordende leefgebied en de jacht door stropers.

Voor behoud van de soort is er een wereldwijd fokprogramma opgezet waar Beekse Bergen ook aan meedoet. Guus is het tweede jong van moeder Abeni en vader Zukuma. Zijn zus Zaïre was het eerste kalf in het wildpark. Zij is recent verhuisd naar Antwerpen Zoo in het kader van het fokprogramma. In het Safaripark wonen met het jong erbij nu vier okapi’s.

