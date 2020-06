Onder Nederlanders populair festival Exit gaat wél door

De verwachting was ‘nul’, maar er is deze zomer toch een festival dat doorgaat: Exit. Je moet er wel voor naar Servië, maar vele Nederlanders gingen je al voor.

Nu de lockdown in de meeste Oost-Europese landen voorbij is en het aantal besmettingen beperkt is gebleven, heeft Exit Festival na overleg met de Servische premier besloten de jubileumeditie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar later in de zomer. Exit 2.0 zal nu plaatsvinden van 13 tot en met 16 augustus 2020. Exit Festival wordt voor de twintigste keer georganiseerd in Novi Sad.

Minder mensen, minder podia

Om de veiligheid van de bezoekers en crew te waarborgen, worden de nodige maatregelen getroffen. Zo wordt de capaciteit van het festival verlaagd en zullen sommige grachten en loopgraven van het Petrovaradin Fort, die normaal gesproken de vele kleine podia huisvesten, gesloten blijven. Fans kunnen deze zomer onder meer wel de Main Stage, de iconische Dance Arena en het No Sleep podium op het festivalterrein verwachten. Artiesten die Exit vorig jaar aandeden, waren onder meer The Cure, Carl Cox, The Chainsmokers en Paul Kalkbrenner. Nederlandse festivalliefhebbers bezoeken Exit graag; vorig jaar waren het er ongeveer 500. Metro-verslaggever Iris Hermans nam in 2017 een kijkje.

„Over de exacte capaciteit is nog geen besluit genomen”, zegt Susanne Engelen van Ostfest, de Nederlandse promotor en ticketverkoper van Exit. „Vorig jaar kwam er een recordaantal festivalgangers van 200.000, verspreid over vier dagen. Het hoogtepunt lag toen met 56.000 toeschouwers op de zaterdag. Ik er vanuit dat de capaciteit zeker 50 procent lager zal liggen.”

Durf je niet? Ticket houden of compenseren

Tickethouders die deze zomer nog niet naar het festival kunnen of durven afreizen krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun ticket te behouden voor volgend jaar of een andere compensatieregeling aan te vragen. Ook wordt spoedig meer bekend gemaakt over de line-up. De organisatie heeft alvast bevestigd dat diverse grote artiesten hebben aangegeven van de partij te willen zijn in augustus. Na een maandenlange pauze kunnen ze niet wachten eindelijk weer herenigd te worden met hun fans.

Het Exit-team is zich ervan bewust dat deze beslissing een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, vooral ook richting de internationale festivalindustrie. „We kregen enorm veel berichten en e-mails van festivalpromotors, agenten en artiesten”, zegt Exit-oprichter Dušan Kovačević. „Zij zien het doorgaan van Exit als een teken van een spoedig herstel van de hele evenementenindustrie. Maar nog belangrijker, een teken voor de hele samenleving dat het ergste achter de rug is. Kovačević maakt een symbolische verwijzing naar de geschiedenis van het festival: „Precies 20 jaar geleden, na een decennium van isolatie en burgeroorlogen in de jaren 90, vonden we een uitgang en omarmden Exit als onze naam. Nu is het tijd voor een exit van de wereldwijde pandemie.”

Absoluut spannend

Susanne Engelen vindt de beslissing om Exit door te laten gaan „absoluut spannend”. Behalve de aankondiging dat het festival doorgang vindt, heeft haar bedrijf Ostfest besloten om verder niet aan actieve promotie te doen. „Het is voor Nederlanders sowieso afwachten of je in augustus wel in Servië kunt komen. Is dat wel het geval, dan is het de keuze van het publiek zelf om Exit wel of niet te bezoeken. Tickets zijn er echt voor de die hards die niet kunnen wachten tot volgend jaar.”

Over die tickets gesproken: wie nog geen kaartje voor Exit heeft, kan woensdagochtend weer op het Nederlandse gedeelte van de festivalwebsite terecht.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.