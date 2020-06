Geen Sportgala dit jaar, want er valt (bijna) niemand te kiezen

En de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar 2020 zijn (tromgeroffel)… Die zijn er niet.

Net als het EK voetbal, de Olympische Spelen en tal van andere evenementen schuift ook het NOS|NOC*NSF Sportgala van 2020 een jaar door. De reden daarvoor is eenvoudig: vanwege het coronavirus is inmiddels zoveel sport afgelast of uitgesteld dat er geen sprake is van een volwaardig sportjaar. Er valt eigenlijk niets of niemand te kiezen.

Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het (sport)jaar. De wél geleverde topprestaties uit 2020 tellen nu mee voor de sportverkiezingen van 2021.

Logisch besluit

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, spreekt van een logisch besluit: „Er is inmiddels zoveel sport geschrapt dat je niet meer over een Sportman of Sportvrouw van het Jaar kunt spreken; minimaal de helft van de sport van 2020 is weggevallen. Samen met NOC*NSF hebben we daarom geconcludeerd dat het niet logisch is om verkiezingen en een Gala te organiseren. Jammer natuurlijk, maar het is niet anders. De uitzonderlijke prestaties die er wél waren, komen in december nog een keer langs. En de allerbesten zetten we nu alvast op de longlist voor de Sportprijzen van 2021.”

Sportgala over periode van twee jaar

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: „Het is een onontkoombaar besluit in dit uitzonderlijke jaar om net als de grote internationale sportevenementen ook het Sportgala met de sportverkiezingen een jaar uit te stellen. Immers, ook de sport is hard geraakt door het coronavirus. Naast het wegvallen van bepalende evenementen is er ook door heel veel sporters geruime tijd niet of anders getraind. Vanzelfsprekend besteden we eind van dit jaar aandacht aan de Nederlandse topprestaties die ondanks alles nog wel zijn geleverd. Op welke wijze dat gaat plaatsvinden, zal de komende maanden worden bepaald. Voor het eerst organiseren we volgend jaar de sportverkiezingen over een periode van twee jaar, namelijk 2020 en 2021.”

Laatste 5 winnaars

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan (2019), Suzanne Schulting (2018), Dafne Schippers (2017 en 2015) en Sanne Wevers (2016).

Sportman van het Jaar: Mathieu van der Poel (2019), Kjeld Nuis (2018), Tom Dumoulin (2017), Max Verstappen (2016) en Sjinkie Knegt (2015).

Sportploeg van het Jaar: Nederlands handbalteam dames (2019), baanwielrenners mannen (2018), Nederlands vrouwenvoetbalelftal (2017), roeisters Maaike Head en Ilse Paulis (2016) en beachvolleyballers Reinder Nummerdor en Christaan Varenhorst (2015).

