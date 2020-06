Dubbele crash Rinus VeeKay tijdens IndyCar-debuut in Texas

Rinus van Kalmthout heeft tijdens zijn debuut in de IndyCar Series letterlijk kennisgemaakt met de harde wetten van het Amerikaanse oval racen.

De 19-jarige autocoureur uit Hoofddorp toucheerde zaterdag zowel in de vrije training als tijdens de wedstrijd de muur van de Texas Motor Speedway. Hierdoor viel de rijder van Ed Carpenter Racing beide keren met schade uit. ,,Mijn debuutweekend was een nachtmerrie”, baalde de Nederlander na afloop.

Na drie jaar zeer succesvol de verschillende opstapklassen van de Indycars doorlopen te hebben, had Rinus VeeKay – zoals hij in Amerika liefkozend wordt genoemd – erg uitgekeken naar zijn debuut. Ook het als zeer lastig en gevaarlijk omschreven circuit van Fort Worth in Texas kon de jongste rijder van het deelnemersveld niet afschrikken. „Want hier heb ik al die jaren hard naar toegewerkt”, zo keek de Nederlander vol vertrouwen vooruit op de Genesys 300 race.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen in Amerika, had de openingsronde van het Indy-seizoen 2020 een apart karakter. Zonder publiek, maar met coureurs, monteurs en tv-verslaggevers die allen mondkapjes droegen, werd zowel de vrije training, kwalificatie als de wedstrijd op één dag verreden in het met 36 graden bloedhete Fort Worth.

Rookie fout

Voor Rinus van Kalmthout zat de vrije training er in de twaalfde ronde al op. De Nederlander ging bij het insturen van bocht 3 te laag op de baan, waardoor hij de controle over de auto verloor en in de muur belandde.

TV-commentatoren en voormalig IndyCar-coureurs Paul Tracy en Townsend Bell noemden de schuiver van Van Kalmthout een ‘rookie mistake’. VeeKay was het helemaal eens met deze lezing en sprak zelf ook van een typische beginnersfout, door de verkeerde lijn in de bocht te kiezen. „Maar ik moet mijzelf nu snel resetten en mezelf klaar maken voor de wedstrijd.”

I’m mad, sad, but physically ok. Went too deep, rookie mistake. Apologies to the team, that’s now working hard to come back. @IndyCar @ECRIndy pic.twitter.com/WrwEOHVEmv — Rinus VeeKay (@rinusveekay) June 6, 2020

Auto hersteld

De monteurs van Ed Carpenter Racing wisten de auto van VeeKay in de uren daarna weer op te lappen. Niet op tijd voor de kwalificatie, maar wel voor aanvang van de 23 coureurs tellende wedstrijd. De ervaren Takuma Sato, die al eens de Indy 500 won, was er niet bij, omdat hij in de kwalificatie zijn bolide in de muur aan barrels had gereden.

Goede start

Als de wedstrijd over 200 ronden (en in totaal 300 mijl) begint, kent Rinus van Kalmthout een prima start. Terwijl polesitter en regerend IndyCars-kampioen Josef Newgarden het veld aanvoert, houdt de Hoofddorper zich aanvankelijk prima staande. Binnen 16 rondjes heeft VeeKay zich opgewerkt naar plek 16. Hij heeft onder meer Ferucci, Askew en Harvey te pakken genomen en ligt vlak achter collega-rookie Alex Palou. Na 34 ronden gaat het complete IndyCars-veld naar de pitstraat voor het halen van verse banden. Ook VeeKay heeft nieuw rubber onder zijn 750 pk tellende bolide.

Uit de wedstrijd

Een paar omlopen later gaat het mis voor Van Kalmthout. Hij komt in ronde 38 te hoog in een bocht, ‘kust’ de muur en schiet bij het uitkomen van de curve linksaf de baan op. Bij deze spin kan de aankomende Palou de Nederlander niet meer ontwijken. De twee auto’s toucheren elkaar, hetgeen voor beide coureurs schade en einde wedstrijd betekent.

‘Ik kom sterker terug’

Zo eindigt Van Kalmthouts raceavontuur, waarbij hij door de coronasituatie al 15 dagen nodig had om überhaupt Amerika in te kunnen komen, op abrupte wijze. Op de vraag van de NBC-reporter wat er was misgegaan, zegt Van Kalmthout: ,,Ik kwam iets te hoog in de bocht. Omdat ik op de marbles van de baan terecht kwam, verloor ik de achterkant van mijn auto. Ik had me mijn debuut heel anders voorgesteld. Dit was een heel ongelukkige zaterdag, waarbij ik sorry tegen mijn team moet zeggen. Ik ben twee keer gespind en heb heel veel geleerd vandaag. Alle schuld is voor mij. Ik ga hier een maand over nadenken. Bij de volgende wedstrijd, begin juli in Indy, kom ik sterker terug.”

My debut weekend. A nightmare. pic.twitter.com/AHSGgTux2m — Rinus VeeKay (@rinusveekay) June 7, 2020

Winst voor Dixon

De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door routinier Scott Dixon. De routinier had in de slotfase een mooi gevecht met Felix Rosenqvist, die 10 ronden voor de finish echter de macht over het stuur verloor en ook in de muur eindigde. Nadat de brokstukken waren opgeruimd, sprintte meervoudig IndyCars-kampioen Dixon naar z’n 47ste zege in zijn indrukwekkende loopbaan. Simon Pagenaud en Josef Newgarden eindigden als tweede en derde. Ed Carpenter, de parttime racende teambaas van Van Kalmthout, reed sterk naar plek 5.

How about that final lap of the #Genesys300? What a drive by @scottdixon9.#INDYCAR pic.twitter.com/BUhBiHZPHx — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) June 7, 2020

