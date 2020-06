Autocoureur Rinus ‘VeeKay’ start IndyCar seizoen met 350 km/u

Voor het eerst sinds 2009 start er weer een Nederlandse autocoureur in de IndyCar Series. De renstal van Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout ziet het helemaal in de Hollandse tiener zitten. Als jongste rijder van het veld is hij aangewezen als leider van het Ed Carpenter Racing-team. „Het is een droom die ik leef”, aldus de 19-jarige Hoofddorper.



Kort door de bocht gezegd vormt de IndyCar Series de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. „Maar dan veel spannender en spectaculairder dan die saaie F1″, zeggen de Amerikanen er graag in één adem bij. De auto’s (750 pk zónder stuurbekrachtiging) zijn immers veel meer aan elkaar gewaagd en de inhaalmogelijkheden zijn beter. Bovendien wordt er (naast de ‘normale’ circuits) ook geracet op ovaalvormige banen, waar de snelheden gigantisch oplopen en elk klein foutje van een coureur direct eindigt in een nietsontziende betonnen muur. Spektakel gegarandeerd.

Zaterdag 6 juni start het IndyCar seizoen ook op zo’n oval. Op de Texas Motor Speedway zullen 24 coureurs tijdens de Genesys 300 in totaal 200 rondjes van elk anderhalve mijl afleggen. Waarbij de snelheden op de twee lange rechte stukken oplopen tot boven de 350 kilometer per uur.

Niet rechtstreeks Amerika in

En ja, het was even spannend, maar Rinus van Kalmthout is er dit weekend ook bij. „Vanwege de coronasituatie mocht ik vanuit Nederland niet rechtstreeks Amerika in. Dat mogen alleen Amerikaanse staatsburgers of mensen met een essentieel beroep, zoals dokters. Mijn team, de IndyCar-organisatie, mijn vader en zelfs een senator hebben zicht tot aan het Witte Huis toe ingezet om mij op tijd het land in te krijgen. Uiteindelijk mocht ik reizen via Mexico, waar ik eerst twee weken in verplichte quarantaine moest zitten. Afgelopen dinsdag, nog geen vier etmalen voor de start van het seizoen, kwam ik aan in Texas. Een bizarre trip, maar ik ben er.”

De IndyCars racen voorlopig coronaproof, dus dat betekent dat er geen publiek aanwezig zal zijn. Bovendien worden de vrije trainingen, de kwalificatie én de race over 300 mijl (480 kilometer) op één dag afgewerkt. „Het is ook nog eens heel warm in Texas, dus het wordt een uitdagend dagje”, aldus Van Kalmthout.

Road to Indy

Om überhaupt tot de IndyCar Series te kunnen doordringen, moeten alle coureurs de zogenoemde Road to Indy doorlopen. Dat betekent dat je in drie jaar tijd drie verschillende raceklasses (USF 2000, Indy Pro 2000 en Indy Light Series) afwerkt. En bij elke stap moet je in de top presteren, anders is de sport meedogenloos en haak je vroegtijdig af. Van Kalmthout deed het echter uitstekend. Van 2017 tot en met 2019 reed hij in totaal 48 wedstrijden, stond hij 36 keer op het podium en boekte hij 16 zeges.

Dat je hoog in die drie kampioenschappen eindigt, is ook financieel essentieel. Want pak je een titel, zoals Van Kalmthout in 2018 in de Indy Pro 2000 deed, krijg je van de organisatie een enorm scholarship. „Zo verdiende ik 800.000 dollar, wat je het jaar daarop in de Indy Light Series moet investeren”, legt de Nederlander uit. „Zonder dat extra geld is het bijna onmogelijk om zo’n enorm budget rond te krijgen.”

Grote held

Van Kalmthout groeide van kleins af aan op tussen auto’s en in de racerij. Zijn vader, opa en overgrootvader zijn 88 jaar lang bekende Ford-dealers geweest. Bovendien racete vader Marijn zowel nationaal (Formule Ford) als internationaal (BOSS GP, een klasse met veelal oude Formule 1-wagens).

„Als kind bracht ik mijn weekenden door op circuits. Mijn vader was mijn grote held. Als ik hem zag rijden, dacht ik: ‘Dát wil ik ook.’ En ja, ik heb net als hem een enorme motivatie om te winnen. In de familie Van Kalmthout telt plek twee niet. Je doet mee om te winnen. Tuurlijk, als ik er alles uithaal, dan is een tweede plek ook super hoor. Maar op de lange termijn is mijn racedoel duidelijk: IndyCar­-kampioen worden, bovendien races winnen en het liefst de Indy 500. En niet slechts één keer. Dat is ambitieus ja, maar ik denk dat het mogelijk is.”

30 years ago, the man on the left wrote history. In the past years, his advice helped me become the driver I am today: an IndyCar driver. Arie Luyendijk won the Indy500 today 30 years ago, and all I want is to succeed him. Thanks @ArieLuyendyk! pic.twitter.com/VPvfTdljnm — Rinus VeeKay (@rinusveekay) May 27, 2020

Racevader Arie Luyendyk

Wat betreft zijn doel om de Indy 500 te winnen, kan Van Kalmthout geen betere begeleider hebben dan Arie Luyendyk. Deze Nederlandse oud-coureur pakte in 1990 en 1997 de winst in deze beroemde race, wat dankzij de aanwezigheid van meer dan 400.000 toeschouwers het grootste eendaagse sportspektakel ter wereld is. „Ik ken Arie al vier jaar en heb hem in 2016 leren kennen bij de 100ste editie van de Indy 500. Sindsdien hebben we een band opgebouwd”, geeft Van Kalmthout aan. „Inmiddels is hij echt mijn racevader. Arie geeft me duidelijke tips, vooral van die speciale ovals heeft hij enorm veel verstand. Dankzij zijn enorme ervaring weet hij tevens dat je voor het meestrijden om een kampioenschap slim en constant moet rijden. Vooral geen onnodige crashes veroorzaken, domme acties uithalen om uit alle macht één plekje extra winst te halen. Dat heeft hij me geleerd. Alle inhaalacties die ik doe, moeten dan ook allemaal tellen.”

Racende teambaas

Van Kalmthout komt uit voor de renstal van Ed Carpenter Racing, waar hij een contract voor één jaar met een optie voor nog een seizoen heeft afgesloten. De naamgever van deze formatie is niet alleen de teambaas, maar racet dit seizoen zelf parttime mee op de ovals. Sterker: Ed Carpenter is een ware specialist op dit type circuit, waarbij je vanwege de banking flink naar links hellend de bochten doordendert. Zo wist de Amerikaan al op het circuit van Texas (waar de hellingshoeken van de vier bochten 20 tot 24 procent zijn) te zegevieren en meermaals de poleposition van de Indy 500 te veroveren.

Een uitstekend team voor de ovals

„De baan in Texas is meteen één van de moeilijkste ovals van de kalender. Maar ik heb er al een keer getest met de andere rookies (eerstejaars IndyCar-rijders, red.) en toen was ik van hen de snelste. En ja, ik heb een uitstekend team voor de ovals, al vielen de prestaties van het team vorig jaar in Texas wat tegen. Maar de oval-expertise van Ed Carpenter gaat mij zaterdag zeker helpen. Zowel met tips, als met het juist afstellen van de auto.”

Wanneer zijn eerste IndyCar-weekend geslaagd is? „Als ik voor mezelf de perfecte race rijd en ik het maximale uit de auto haal, ben ik zaterdag tevreden. Dit seizoen wil ik in het kampioenschap graag de beste rookie worden, een paar keer podium rijden en top 5 in de het totale kampioenschap halen. Ja, dat is best ambitieus, maar daar ga ik voor.”

Teamleider



Het vertrouwen in het team, dat is geheel wederzijds. Nadat Van Kalmthout afgelopen najaar twee testsessies bij Ed Carpenter Racing had afgelegd, had de renstal een grote surprise voor de Nederlander. „Ik had gehoopt dat ik in 2020 in elk geval een paar Indycar-races voor het team zou mogen gaan rijden. Maar na mijn tweede test hadden ze zóveel vertrouwen in mij, dat ze me hebben aangemerkt als teamleider en ik het hele jaar mag racen. En ja, die tweede test op de baan van Mid-Ohio ging supergoed. Ik reed daar hele snelle rondetijden, die tijdens het echte IndyCar-raceweekend goed waren geweest voor een plekje op de eerste startrij. Dat maakte indruk.”

Messi en Ronaldo

In de Nederlandse racewereld is er natuurlijk al een vergelijking gemaakt tussen Max Verstappen en Van Kalmthout. Maar de Hoofddorper weet heel goed dat zijn illustere landgenoot al heel veel in de racerij heeft bereikt, terwijl hij op het hoogste niveau nog alles moet bewijzen. Zelf heeft hij een mooie vergelijking met het voetbal. „Max is zo’n groot talent; hem zou je als de Lionel Messi van de autosport kunnen zien. Ik train zo ongelooflijk hard en wil ook qua fysiek het verschil maken. Ik wil zeg maar de Cristiano Ronaldo van de autosport worden.”

Polsband

Van Kalmthout probeert dus mede met zijn fitheid uitblinken. Zo traint hij vijf à zes uur per dag en dat zeven dagen in de week. Sinds 2017 neemt hij tevens zijn personal trainer Raun Grobben naar elke race mee. „Ik heb 24 uur per dag een polsband om. Zo kan Raun, maar ook mijn teambaas, elk moment van de dag mijn inspanningen, hartslag en herstel aflezen. Ook als we niet bij elkaar zijn. Ik ben een echte doorbijter en zo traint Raun mij ook. Hij laat me pijn lijden en dan móet ik door. Daardoor ben ik niet alleen qua fitheid gegroeid, maar bovendien mentaal gehard. Dat is in de racerij een heel belangrijk onderdeel.”

Artiestennaam

Mocht je de Nederlandse coureur dit seizoen willen volgen, moet je op zoek gaan naar Rinus VeeKay. „Mijn achternaam Van Kalmthout is voor veel Amerikanen amper uit te spreken. Dat wordt iets als Ven Kel-lumt-hoed. Net zoals ze vroeger bij de naam van Robert Doornbos gingen stotteren. Daarom heeft Robert zijn naam destijds veramerikaniseerd naar Bobby D. Ik heb de letters V (van Van) en K (van Kalmthout) achter elkaar gezet. Fonetisch in het Engels uitgesproken wordt dat VeeKay. Dat bekt veel beter voor Amerika. Daarom heet ik hier al een tijdje zo.”

Live te zien

Voor de raceliefhebbers: de kwalificatie in Texas is zaterdagavond om 23.00 uur (Nederlandse tijd) live te volgen via het televisiekanaal van Ziggo Sport. De rechtstreekse tv-uitzending van de openingsrace van de IndyCar Series 2020 begint ’s nachts om 01.30 uur. De start van de wedstrijd is een half uur later.

