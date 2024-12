Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kan nu ook televisie kijken tijdens het tanken: ‘Je brein kan het simpelweg niet negeren’

Sta je bij de pomp, krijg je ineens een schermpje voorgeschoteld! Ja, tankstations in Nederland hebben een nieuwe manier bedacht om je aandacht te trekken: Nozzle TV. Deze mini-beeldschermen op brandstofvulpistolen tonen tijdens het tanken korte video’s met nieuws, recepten en – natuurlijk – reclame.

Het idee komt van Smarter Nozzle, het bedrijf achter het videokanaal. Volgens directeur Pascal van Nisselroy is het een slimme zet. „Zo’n 90 procent van de mensen kijkt tijdens het tanken naar het vulpistool. Ze vervelen zich en als je je verveelt, krijgt alles wat je ziet extra aandacht”, vertelt hij tegen de NOS.

Tanken

Momenteel kun je op 72 locaties in Nederland tv kijken tijdens het tanken, verspreid over zo’n 500 schermen. Zodra je begint met tanken, begint Nozzle TV te spelen. En als je klaar bent, gaat het scherm vanzelf in slaapstand. Maar daar houdt het nog niet bij op. Het bedrijf heeft namelijk grootse plannen en wil volgend jaar het aantal schermen verdubbeld hebben.

Daarnaast moet het systeem in de toekomst nog persoonlijker worden: „Via het kenteken kunnen we bijvoorbeeld zien of het gaat om een privé- of bedrijfsauto en hoe duur de auto is.”

Twee minuten

Adverteerders zien het helemaal zitten, zo ziet Van Nisselroy. Iets wat consumentenpsycholoog Patrick Wessels wel snapt. „Een tankbeurt duurt gemiddeld twee minuten. Dat is precies genoeg tijd om iemands aandacht te grijpen”, begint hij.

„Je kunt nergens anders naartoe en door het geluid, de lichten en de kleuren word je als het ware gedwongen om naar het scherm te kijken.” Toch denkt hij dat sommige mensen het als irritant zullen ervaren. „Je brein kan het simpelweg niet negeren.”

Grens

Met de opmars van reclame op steeds meer openbare plekken rijst de vraag: waar trekken we de grens? Steeds meer gemeenten verbieden reclames voor vlees, vliegreizen en fossiele producten in bushokjes. Toch denkt Van Nisselroy dat Nozzle TV ongevaarlijk is. „Het gebeurt op een moment dat je stilstaat, dus het brengt mensen niet in gevaar.”

Voor mensen die echt geen behoefte hebben aan extra prikkels, biedt Smarter Nozzle een oplossing. „Op elk tankstation laten we een paar pompen vrij voor mensen die absoluut geen reclame willen. Zo hebben ze toch nog de keuze.”

