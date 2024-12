Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer vuurwerkvrije vakantieparken tijdens de jaarwisseling

Probeer je te ontsnappen aan het vuurwerk door je weg te trekken in een vakantiepark? Dan ben je niet de enige. De vraag naar een oud en nieuw zonder vuurwerk begint steeds meer toe te nemen. En vakantieparken spelen daar maar al te graag op in: volgens recreatieplatform Parkvakanties zijn er momenteel zestig parken die uitdrukkelijk zeggen vuurwerkvrij te zijn tijdens de jaarwisseling.

Dat zijn er enkele meer dan een jaar terug.

Vakantieparken

Parkvakanties heeft naar eigen zeggen een compleet overzicht van de honderden vakantieparken in Nederland. Het platform ziet al langer een toenemende vraag bij mensen om in een vakantiehuisje al het geknal rond de jaarwisseling te ontvluchten. Vuurwerkvrije vakantieparken zitten dan ook vaak erg vol.

Vorig jaar telde Parkvakanties 56 vuurwerkvrije vakantieparken. Dat was toen ruim een vijfde meer dan in het jaar ervoor. Dit jaar is de toename beduidend kleiner, moet Parkvakanties-oprichter Laurens Taekema toegeven.

Vuurwerk

Wel is er ook een belangrijke kanttekening te plaatsen bij de cijfers, legt hij uit. Zo zijn de parken van een grote speler als Center Parcs niet in de telling meegenomen. Dat komt omdat Center Parcs zelf duidelijk stelt niet te kunnen garanderen dat er geen vuurwerk te horen of te zien zal zijn in de vakantieparken.

„Het is mogelijk dat vuurwerk dat buiten onze parken wordt afgestoken, ook hoorbaar of zichtbaar is”, stelt Center Parcs op de eigen site. Center Parcs benadrukt wel geen vuurwerkshows meer aan te bieden in zijn parken. Ook is gebruik van zelf meegenomen vuurwerk op de vakantieparken er niet toegestaan.

Reacties