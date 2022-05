Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere Escher-werken in Tussen Kunst en Kitsch: ‘Extreem zeldzaam’

Drie zeldzame werken van M.C. Escher. Die vind je niet zomaar. Een vroegere buurjongen van de beroemde kunstenaar mag dan ook in zijn handjes klappen. Hij heeft een aantal bijzondere schilderijen in zijn bezit, die hij persoonlijk van de Escher kreeg. De waarde? Volgens de kenners van Tussen Kunst en Kitsch 100.000 euro in de huidige markt.

Zo’n waardevolle vondst komt niet vaak voor in het AvroTros-programma. Taxateur Willem de Winter is dan ook dolenthousiast. „Escher was een graficus. Dat is een kunstenaar die gebruik maakt van druktechnieken”, vertelt de expert. „Als je gaat drukken, kun je natuurlijk meerdere afdrukken maken. Van deze prenten die naast ons staan, bestaan meerdere afdrukken. (..) Hij heeft een ongelooflijke fantasie gehad. In zijn vroege tijd heeft hij veel landschappen gemaakt, toen hij in Italië woonde. Maar later heeft ‘ie zich meer bekommerd over dit soort composities. We praten over een vlakvulling. De vlakken gaan over in verschillende vormen. Dit is een ongelooflijk bijzondere prent. Het is een schitterende compositie. Uiteindelijk vond Escher dit zelf geen geslaagde compositie, omdat alles naar binnen is gericht”, vertelt de kenner.

Tussen Kunst en Kitsch

Dat de kunstwerken nu zoveel waard zijn, komt door de huidige markt, die wordt gedomineerd door twee Amerikanen. Het gaat volgens De Winter om „twee Amerikaanse verzamelaars die met elkaar strijden.” Daardoor zullen andere kopers ook in de marktwaarde mee moeten gaan en dus zijn de twee schilderijen 100.000 euro waard. „Escher is een van die weinige Nederlandse kunstenaars die een mondiale en wereldberoemde kunstenaar geworden is.”

Het komt niet vaak voor dat De Winter zoiets waardevols taxeert. „Mooiere kwaliteit dan dit vind je niet. (..) Het is een super werk. Ik heb er ooit één van getaxeerd, dit is de tweede”, vertelt de expert.

Extreem veel geluk

Niet alleen de werken van Escher worden getaxeerd in het programma, ook andere deelnemers komen aan bod met bijzondere vondsten. Zo wist een kunstliefhebber een ring uit de Romeinse tijd op te vissen met behulp van een metaaldetector. Het weiland waar hij het gouden sieraad vond, blijkt een goudmijn: hij viste er namelijk nog veel meer uit. „We hadden extreem veel geluk”, vertelt hij. „Ik denk wel dat er een tractor overheen gereden heeft.” Na wat poetswerk en een bezoekje aan de restaurateur, is de ring weer zo goed als nieuw. En de waarde? Volgens Mieke Zilverberg 4500 euro.

Tussen Kunst en Kitsch is terug te zien via NPO.