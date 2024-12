Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman sliep tijdelijk ergens anders vanwege Feyenoord-uitzending

Tim Hofman en zijn ouders hebben „eventjes” niet thuis kunnen wonen door de uitzending van Hofmans onlineprogramma BOOS waarin de harde kern van voetbalclub Feyenoord centraal stond.

Dat vertelden Sam en Rijk Hofman, de broers van Tim, gisteren in hun podcast BROERS.

Tim Hofman

„Onze ouders en broer mochten niet meer thuis wonen eventjes”, aldus Rijk in de podcast. „Ja, die moesten dus… we gaan niet het nieuwe adres zeggen natuurlijk. Maar ja, gewoon voor hun veiligheid. We weten niet of er echt iets was gebeurd dan, maar ons broertje gaat ook nog weleens naar een Feyenoord-wedstrijd volgens mij.”

In de BOOS-aflevering, die in samenwerking met NRC is gemaakt, kaartte Hofman problemen met de harde kern van de Rotterdamse club aan. Het ging daarbij onder meer om geweld, antisemitisme en homofobie. Uit onderzoek bleek dat Feyenoord hechte banden onderhoudt met veroordeelde supporters. Zo probeerde de club tevergeefs een scheidsrechter te weerhouden aangifte te doen van een zware mishandeling door twee leden van de harde kern.

Feyenoord

Onder andere oud-burgemeester Ahmed Aboutaleb, zijn dochter, een Rotterdamse wethouder en een lid van de Roze Kameraden, een LHBTI-supportersgroep, ontvingen doodsbedreigingen vanuit een deel van de harde kern van Feyenoord-supporters.

Volgens Aboutaleb heerst er binnen de clubleiding een sfeer van angst, waardoor ze terughoudend zijn met harde maatregelen tegen deze kleine, maar luidruchtige groep. „De angst binnen de leiding maakt dat Feyenoord niet stevige maatregelen durft te nemen tegen de minderheid die de club steeds weer in diskrediet brengt”, reageerde hij op het onderzoek van NRC en BOOS.

Bedreigingen

Hofman kreeg eerder al te maken met ernstige bedreiging. Eerder dit jaar kreeg Chris T. uit Breda een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden opgelegd omdat hij een moordpoging op Hofman deed. T. werd door de rechtbank in Lelystad veroordeeld voor verboden vuurwapenbezit, bedreiging en het voorbereiden van de moord op Hofman en een hulpverlener uit Oss.

