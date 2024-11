Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse Trump-haters mogen voor 1 euro huis kopen in Italiaans dorp

De herverkiezing van Donald Trump heeft wereldwijd behoorlijk wat teweeg gebracht. En ook in de Verenigde Staten zorgt het bij sommigen voor onrust. De burgemeester van het Italiaanse dorpje Ollolai is daarom bereid om bezorgde Amerikanen met open armen te ontvangen. Ze krijgen namelijk de mogelijkheid om een huis te kopen voor slechts 1 euro.

„Ben je de mondiale politiek zat en wil je een meer evenwichtige levensstijl omarmen? Het is tijd om je vlucht naar Europa te verwezenlijken in het paradijselijke Sardinië.” Dat is de tekst waarmee burgemeester Francesco Columbu Amerikanen hoopt over te halen om een huis te kopen in zijn dorp. Hoewel hij de naam van Trump niet specifiek noemt, is het duidelijk waar hij op doelt: Amerikanen die zich zorgen maken over het presidentschap van Trump zijn van harte welkom in Ollolai.

Huis opknappen is verplicht

Voor slechts 1 euro kunnen ze een huis kopen. Die aanbieding komt overigens niet helemaal zonder voorwaarden. Wie een huis koopt, is namelijk verplicht om het pand op te knappen. Wie dat niet ziet zitten kan voor 100.000 euro ook een kant-en-klaar huis kopen.

Ook mensen uit andere landen kunnen de huizen kopen, maar wat Columbu betreft hebben Amerikanen voorrang. Naar eigen zeggen is hij dol op de Verenigde Staten en is hij ervan overtuigd dat Amerikanen erg geschikt zijn om onderdeel uit te maken van de gemeenschap in het dorp. „We focussen ons vooral op Amerikanen”, zegt hij tegen CNN. „We kunnen mensen uit andere landen natuurlijk niet verbieden om hier een huis te kopen, maar Amerikanen kunnen rekenen op een snellere procedure.”

Leegloop van het dorp stoppen

Met de oproep hoopt de burgemeester de leegloop van het dorp te stoppen. Net als in veel andere Italiaanse dorpen op het platteland trekken met name jongeren weg om ergens andere een leven op te bouwen. Dat komt omdat het moeilijk is om werk te vinden in dorpen zoals Ollolai. Het gevolg is dat veel huizen in het dorp leeg komen te staan en steeds verder verkrotten.

Een aantal jaar geleden kwam de gemeente van Ollolai al eens met een soort gelijke oproep. Ook toen werden er huizen voor 1 euro verkocht en leverde het veel publiciteit op. In Nederland werd er zelf een realityserie van gemaakt: Het Italiaanse dorp, waarin vijf Nederlandse gezinnen naar Ollolai verhuisden om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

