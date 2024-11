Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch niet officieel getrouwd na bedrog van trouwambtenaar: huwelijken ongeldig in Australië

Met een ja-woord dan eindelijk het huwelijk officieel intreden. Maar wat als de boel achteraf ongeldig blijkt? Het overkwam koppels in Australië nadat de trouwambtenaar geen echte trouwambtenaar bleek.

Tussen maart 2022 en april 2023 sloot de nepambtenaar 5 huwelijken die allemaal ongeldig zijn.

Neppe trouwambtenaar

Het koppel Becc en Nathan, die alleen met hun voornamen het verhaal tegen de Australische nieuwszender ABC News willen delen, vertellen dat ze de ambtenaar, Will Cheeseman, zagen bij het huwelijk van vrienden. „Hij was geweldig, hij maakte het leuk en hij zag eruit alsof hij het heel goed kon”, verklaart Becc.

De nepambtenaar had een verhaal geschreven over hoe het stel elkaar had leren kennen. „Het was de eerste keer dat we het verhaal hoorden dat hij over ons had geschreven en dat was geweldig.”

Officiële huwelijksdocumenten

Maar in de maanden na het huwelijk ontrafelde zich het bedrog van Cheeseman. Becc moest haar paspoort laten vernieuwen en besloot dat ze eerst haar achternaam zou veranderen. Daarvoor moest ze een kopie van haar trouwakte opvragen en aanleveren. Maar dat lukte niet.

Cheeseman was niet te bereiken. ABC News meldt dat ze rond diezelfde tijd van vrienden hoorde, die ook door Cheeseman waren getrouwd, dat ook zij moeite hadden om hun officiële huwelijksdocumenten te bemachtigen.

Nooit geregistreerd

Het stel zocht de naam van Cheeseman op in de lijst van geregistreerde trouwambtenaren, gepubliceerd door het Australische ministerie van Justitie, maar daar stond zijn naam niet tussen. Daarop verklaarde Cheeseman dat hij van de lijst ontbrak omdat hij zijn jaarlijkse bijdrage was vergeten te betalen. Later bleek dat hij nooit geregistreerd was geweest.

Eén van de stellen deed aangifte tegen de man waarop hij gearresteerd werd. Nadat hij spijt had betuigd en schuldig pleitte, werd Cheeseman veroordeeld voor een taakstraf van 6 maanden. Het politieonderzoek wees uit dat hij zich had ingeschreven voor een opleiding tot trouwambtenaar voor het eerste huwelijk dat hij wilde voltrekken, maar dat hij de cursus nooit had afgemaakt.

Opleiding tot trouwambtenaar

Hij werkte fulltime en had eigenlijk geen tijd om de opleiding af te maken. Nadat hij het eerste huwelijk had voltrokken, pakte hij de opleiding weer op. Maar ook deze keer maakte hij het niet af en trouwde daarna nog 4 stellen.

In de rechtszaal zei hij naar verluidt dat hij het vreselijk vond dat hij oneerlijk was geweest en dat hij zijn excuses had aangeboden aan de koppels en hen had terugbetaald.

Het kost wat moeite om in de Australische staat Victoria trouwambtenaar te worden. De cursus duurt ongeveer 900 uur om te voltooien en kost omgerekend ongeveer 1200 euro.

