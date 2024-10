Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Afschuwelijk’ schilderij dat al jaren in woonkamer hangt, blijkt echte Picasso te zijn

Decennialang hing het schilderij in een goedkope lijst aan de muur in een Italiaanse woonkamer. Nu blijkt het een echte Picasso te zijn, met een geschatte waarde van bijna 6 miljoen euro.

Opkoper Luigi Lo Rosso vond het schilderij al in 1962 tijdens het opruimen van de kelder van een huis op het Zuid-Italiaanse eiland Capri. Hij besloot het mee naar huis te nemen en hing het op in de woonkamer, tot ergernis van zijn vrouw, die het een ‘afschuwelijk’ schilderij vond.

„Mijn moeder wilde het weggooien. Ze bleef maar zeggen dat ze het lelijk vond”, vertelt zoon Andrea aan The Guardian. Hoewel Luigi en zijn vrouw geen idee hadden van de waarde van het schilderij, kwam weggooien er nooit van en Andrea bleef gefascineerd door het schilderij.



Handtekening van Picasso

Toen hij van zijn tante een kunstencyclopedie kreeg, ging hij op onderzoek uit. „Ik vergeleek de handtekening op het schilderij met de handtekeningen op het werk van Picasso en vertelde mijn vader dat het wel heel erg op elkaar leek. Maar hij begreep er niets van.”

Ook nam hij meerdere keren contact op met de Picasso Foundation in Málaga, maar die waren in eerste instantie niet geïnteresseerd in het verhaal van Andrea. Uiteindelijk zocht de familie daarom contact met een team van kunstkenners.

Kunstkenners bevestigen: schilderij is echt

Na onderzoek bevestigen zij nu het vermoeden van Andrea: het schilderij is een echte Picasso. Vermoedelijk is het een vermomd portret van de Franse fotograaf Dora Maar, de maîtresse en muze van Picasso. „Ik twijfel er niet aan dat dit de handtekening van Picasso is”, aldus één van de kunstkenners.

Van het portret van Dora Maar bestaat nog een versie, volgens de kunstkenners zijn beiden origineel. „Het zijn twee portretten, niet precies hetzelfde, van dezelfde persoon, geschilderd door Picasso op twee verschillende tijdstippen. Eén ding is zeker: hij is authentiek”, zegt een van hen tegen de Italiaanse krant Il Giorno.

