Iets zelf schilderen en zeggen dat het een Picasso is? Deze curator kreeg het voor elkaar

Een Picasso in je museum hangen? Daar hangt een aardig prijskaartje aan. Tenzij jij het schilderij gewoon zelf schildert. Klinkt onwerkelijk, maar de vrouw van de eigenaar van het Australische Museum of Old and New Art (MONA) in Tasmanië fopte er een hele hoop mensen mee.

Curator Kirsha Kaechele is de vrouw van de eigenaar van MONA. Haar overgrootmoeder erfde de schilderijen van Picasso, tenminste, zo klonk haar verhaal. Haar overgrootoma zou een groot Picasso-liefhebber zijn geweest én zelfs met hem een vakantie hebben doorgebracht.

Curator schilderde zelf ‘Picasso’s’ in museum

Allemaal bluf, blijkbaar, schrijft The Guardian. Want de familie van de wereldberoemde kunstschilder schreef haar een brief, waarna Kaechele haar praktijken moest opbiechten. Wat bleek? Kaechele schilderde zelf een aantal Picasso’s. „Ik heb geen andere keus dan het uit te leggen. Aan de ene kant is er een journalist die mij doorheeft. En aan de andere kant kwam er een brief van de Picasso-administratie”, schrijft ze in een verklaring op de website.

De curator wacht kennelijk al vier jaar totdat zij zou worden ontmaskerd. „Ik wist dat ik een aantal Picasso-schilderijen van vrienden kon lenen, maar geen van hen was groen en ik wilde dat de lounge monochroom zou zijn. Ook werkte de tijd mij tegen, om nog maar te zwijgen over de kosten van het verzekeren van een Picasso”, aldus Kaechele.

Excuses aan familie

Ze verontschuldigt zich tegen de familieleden. „Het spijt me heel erg dat ik u dit probleem heb bezorgd. Ik heb groot respect voor de grootste kunstenaar.” Aan ABC News laat Paloma Ruiz-Picasso, de jongste dochter van de kunstenaar, weten dat ze het incident bij MONA betreurt, maar verder geen juridische stappen zal ondernemen. Inmiddels zijn de nep-Picasso’s verwijderd uit het museum

