Hou je altijd je buik in? Dan kun je last krijgen van deze klachten

Je buik inhouden: iedereen doet het zo nu en dan. Maar wanneer je het te vaak doet, kun je er vervelende klachten aan overhouden, zoals maagklachten en zelfs incontinentie.

Moet je op de foto of loop je langs een knappe man of vrouw? Dan is het helemaal niet erg om je buik een beetje in te houden. Maar wanneer je het voortdurend doet, kun je last krijgen van vervelende klachten.

Het zandloper syndroom

Medici hebben al vaker onderzoek gedaan naar de gevolgen van het inhouden van je buik. Chiropractor Adam Browning: „Het kan de bewegingspatronen van je buikspieren veranderen, wat leidt tot onevenwichtigheden die bekend staan ​​als ‘hourglass syndrome’.” Het zandloper syndroom dus. De spieren in je bovenbuik zijn dan strak en sterk, maar de spieren in je onderbuik juist niet. Je kunt daardoor ademhalingsproblemen of maagkrampen krijgen.

Mensen die hun buik inhouden doen dit in eerste instantie „om een slanker figuur of een plattere buik te krijgen”. Maar na een tijdje kan het zo zijn dat je het onbewust blijft doen. Het lang inhouden van je buik straalt ook door naar de rest van je lichaam. Zo kun je er nek- en rugpijn door ontwikkelen. En je kunt er flinke maagpijn van krijgen.

Bekkenbodemproblemen kunnen tot incontinentie leiden

Aan het inhouden van je buik kan je ook bekkenbodemproblemen overhouden. De spieren daar spannen de hele tijd aan, waardoor ze overbelast raken. Dit kan ervoor zorgen dat je blaasproblemen krijgt, zoals incontinentie. Het kan dan gebeuren dat je in je broek plast wanneer je moet lachen of niezen. Dit omdat je bekkenbodemspieren niet sterk genoeg zijn.

Het zandlopersyndroom komt het meest voor bij vrouwen tot halverwege de dertig, maar iedereen kan het krijgen. Ben je benieuwd of jij last hebt van het zandloper syndroom? Je kunt het herkennen aan een licht omhoog staande navel en één of meerdere opvallende horizontale rimpels boven je navel.

Door je buik in te houden, lijkt het juist alsof je een buikje hebt

Je herkent het ook aan de sterke bovenste buikspieren en zwakkere spieren in de onderbuik. Het inhouden van je buik werkt dus eigenlijk averechts. Doordat de spieren in je onderbuik slapper zijn, lijkt het alsof je een buikje hebt.

Je kunt het verhelpen door je er bewust van te zijn. Herkennen dat je het doet is erg belangrijk. Daarnaast is het goed om ademhalingsoefeningen te doen. En het trainen van je buikspieren kan helpen.

Het is goed om met je gezondheid bezig te zijn, maar je moet er niet geobsedeerd door raken. Eerder schreef Metro al dat vier keer per week sporten het maximale aantal is, voor de meeste mensen.

