Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dikke trui kan voorlopig in de kast blijven: komende week toch nog nazomerweer op komst

Waar de maand opvallend warm en zonnig van start ging, zakte de temperatuur deze week flink. Daarmee leek de herfst zijn intrede te doen, maar niets is minder waar. Komende week staat er heerlijk nazomerweer op de planning, zo meldt Weeronline.

Grote kans dat je na een week vol regen, grijze wolken en frisse dagen al helemaal in de herfststemming bent. Maar laat die warme truien voorlopig nog maar even in de kast hangen. Komende week is er namelijk nog heerlijk nazomerweer op komst en loopt het kwik mogelijk zelfs op tot zo’n 25 graden.

Temperatuur gaat in kleine stapjes omhoog

Daar moeten we alleen nog wel een klein beetje geduld voor opbrengen. De temperatuur gaat namelijk in kleine stapjes omhoog. Morgen wordt het net als vandaag zo’n 18 tot 19 graden, al begint de dag bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. In de loop van de dag trekken de wolkenvelden langzaam weg en gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten van het land is er ook later op de dag nog kans op een bui.

Dinsdag kunnen we ons wel echt op gaan maken voor een dag met veel zon. Ook blijft het naar verwachting overal droog en draait de wind richting het oosten waardoor er warmere lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt hierdoor op tot zo’n 21 graden. Hetzelfde geldt voor woensdag. Dan kan het in het oosten van het land zelfs zo’n 24 graden worden.

Na woensdag heerlijk nazomerweer op komst

Ook in de dagen daarna blijft het heerlijk nazomerweer. „Neerslag lijkt voorlopig niet op het programma te staan en het is de zon die het weerbeeld blijft domineren”, aldus Weeronline. Het blijft voorlopig dan ook warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die in het binnenland op kunnen lopen tot een zomerse 25 graden.

Reacties