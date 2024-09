Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noodweer in Europa: Oostenrijk roept rampgebied uit, een persoon in Polen verdronken

Zware regenval en overstromingen zorgen in het midden en oosten van Europa voor grote overlast. In Oostenrijk wordt gewaarschuwd voor grootschalige overstromingen en aardverschuivingen door het aanhoudende noodweer. In Tsjechië en Polen zijn dammen doorgebroken en in Roemenië kwamen zeker vier mensen om het leven bij overstromingen.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben vanochtend de volledige deelstaat Neder-Oostenrijk uitgeroepen tot rampgebied. Veel straten in het gebied staan blank of zijn zelfs niet langer begaanbaar.

Het waterpijl in verschillende rivieren is door de zware regenval flink gestegen. Op het meerdere plaatsen zijn de rivieren al buiten hun oevers getreden. Hulpdiensten moesten ’s nachts duizenden keren in actie komen om mensen te helpen. Met bootjes worden gestrande inwoners uit hun huizen gehaald.



Katastrophales Hochwasser in Wilhelmsburg südlich von St. Pölten. Krisenstab erklärt ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet #Hochwasser #österreich pic.twitter.com/lutSXMNO7V — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 15, 2024

Rivieren treden buiten oevers

En ook in Tsjechië worden mensen geëvacueerd. De burgemeester van Cesky Tesin, een stad in grensgebied met Polen, gaf opdracht tot de evacuatie van duizenden mensen. De rivier Olza dreigt daar buiten haar oevers te treden.

Hetzelfde geldt voor de inwoners van de stad nabijgelegen stad Opava, waar duizenden mensen hun huizen moeten verlaten. De plaats Ceska Ves is door het stijgende water zelfs helemaal afgesneden van de buitenwereld.

Dammen doorgebroken door noodweer

En ook op andere plekken in het land zorgt het noodweer voor problemen. In het zuidwestelijke dorp Prachatice is de Husinec-stuwdam overstroomd. Volgens het Tsjechische persbureau CTK zitten momenteel zo’n 260.000 mensen zonder stroom.

In Polen is eveneens een dam doorgebroken, de Miedzygorze-dam in het zuid-westelijke Neder-Silezië. Het water kwam daar gisteravond zo hoog te staan dat het over de rand van de dam liep, zo is te zien op beelden van de Poolse nieuwssite Wirtualna Polska.



Video of the overflowing dam in Międzygórze, Poland…😫pic.twitter.com/V83Tw1Sd2a — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 14, 2024

De gemeente Bystryca Klodzka, waar de dam onderdeel van uitmaakt, meldt op X dat de hoeveelheid water ‘enorm’ is. Lagergelegen dorpen zijn dan ook geëvacueerd. Ook treden rivieren in veel andere plaatsen buiten hun oevers. Inwoners wordt geadviseerd om naar hooggelegen verdiepingen te evacueren.

Afgelopen nacht meldde de Poolse weerdienst dat op zeker 85 plekken, vooral in het zuiden en westen van het land, het water hoger staat dan de waarschuwingsniveaus. Op meerdere plekken werd een recordwaterpeil gemeten. Een weerstation in de plaats Brenna registreerde zelfs 199 millimeter neerslag.

Een persoon omgekomen door verdrinking

Ook is al zeker een persoon omgekomen tijdens het noodweer. Dat melden de Poolse autoriteiten. „We hebben hier in het gebied Klodzko het eerste bevestigde sterfgeval door verdrinking”, zei premier Donald Tusk. Die overlegde met een crisisteam en sprak naderhand over een dramatische situatie in het gebied.”

Tusk trad verder niet in detail over wat het slachtoffer is overkomen. Hij stelde dat in het gebied zo’n 1600 mensen geëvacueerd moesten worden. De plaats Klodzko zelf telt zo’n 25.000 inwoners en staat deels onder water. Dat komt doordat het waterpeil in een plaatselijke rivier flink is gestegen. In het gebied zitten volgens de autoriteiten ook duizenden huishoudens zonder stroom en mobiele verbindingen zijn soms niet beschikbaar.

Ook elders in Polen zorgt hoog water voor overlast. In de historische plaats Glucholazy beval de burgemeester evacuatie toen de plaatselijke rivier buiten haar oevers begon te treden. “We brengen iedereen in veiligheid, of ze dat willen of niet.”

Noodweer eist mensenlevens in Roemenië

In Roemenië heeft het aanhoudende noodweer al zeker vier mensenlevens geëist. Zij kwamen door overstromingen om het leven. De autoriteiten melden dat de slachtoffers werden aangetroffen tijdens reddingsoperaties in het gebied Galati.

In het Oost-Europese land moesten bovendien tientallen mensen worden gered uit hun woningen. De hulpdiensten gaven beelden vrij van overstroomde huizen bij de rivier Donau. Premier Marcel Ciolacu brengt later naar verwachting een bezoek aan het getroffen gebied.

