Hilariteit om Valentijn Driessen die de Olympische Spelen afkraakt: ‘Feest van B-sporten’

Valentijn Driessen is niet bijster snel onder de indruk van dingen. Dat bleek gisteravond in De Oranjezomer nog maar eens, want de Olympische Spelen kregen een flinke veeg uit de pan van de journalist.

Eerder was Driessen bijzonder negatief nadat Oranje de halve finale van het EK haalde. Ook over de handbalsters was hij eerder al pessimistisch.

Valentijn Driessen bij De Oranjezomer

Driessen was een tijdje in de Verenigde Staten en heeft de Olympische Spelen daar zo goed en kwaad als het kan gevolgd. „Dan volg je het met Amerikaanse ogen“, legt hij uit. „Dan kijk je naar NBC, die de rechten hebben, en die gaan alleen maar over Amerikanen, winnaars of hele bijzondere verhalen. In Nederland heb ik wat ingehaald. Femke Bol was natuurlijk geweldig. Maar er komen natuurlijk ook heel veel B-sporten voorbij. Het is vaak een feest van de B-sporten.“

Jack van Gelder schudt zijn hoofd. „Het zijn geen B-sporten, dat ben ik niet met je eens. Als je het over B-sporten hebt, dan heb je het op een olympisch toernooi over voetbal. Daar zijn niet de sterkste elftallen.“ Daar is Driessen het mee eens. „Op dat moment is het ook een B-sport.“

Huilende Michael van der Vleuten

Hij bromt verder: „Er wordt natuurlijk verschrikkelijk hoog opgegeven en dan heeft iemand een bronzen medaille, Michael van der Vleuten (een Nederlandse springruiter, red.). Die gaat helemaal huilen en door het lint. Dan denk ik: dat gaat me wel iets te ver.“

„Waarom?“, protesteert presentatrice Hélène Hendriks. „Ik ken hem een beetje. Die man is al 12 jaar bezig om een paard zo te dresseren.“ Driessen: „Het is altijd topsport, we gaan voor de eerste plaats en dan word je derde. Het is geweldig, maar van mij hoeft dat niet zo.” Hendriks: „Je weet toch niet het verhaal daarachter. Het kan toch dat je zo geëmotioneerd raakt door alles wat je hebt meegemaakt.”

Driessen: „Vier jaar geleden heeft hij ook al brons gehaald. Hij haalt nu weer brons, dus je komt eigenlijk geen stap verder.“ Het publiek barst in lachen uit bij het horen van deze nuchtere woorden. „Het Nederlands elftal haalt de halve finale, maar daar ben ik ook niet van onder de indruk, want het kan ook veel beter.“

Onder de indruk

„Waar ben jij wel van onder de indruk?“, vraagt Hendriks zich af. „Niet van zo heel veel dingen“, geeft Driessen toe. „Van de inhaalrace van Femke Bol heb ik echt genoten. Er is veel emotie, ook bij B-sporten. Dat zie ik zelf ook wel. Alleen ik raak er niet echt heel opgewonden van.“

„Verheug jij je weleens op de volgende dag?“, vraagt Van Gelder zich af. „Nee, dat heb ik niet“, antwoordt Driessen. „Misschien kun je op cursus bij Sander?“, stelt Hendriks voor, doelend op Sander de Kamer. De bargast staat te boek als een vrolijke man. „Ze hebben echt hele goede antidepressiva tegenwoordig“, lacht de Rotterdamse journalist.

Je kunt de Oranjezomer terugkijken via KIJK.

