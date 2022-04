Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disney verliest speciale bevoegdheden in Florida na kritiek op ‘Don’t say gay’-wet

Disney World raakt na 55 jaar zijn speciale status in Florida kwijt. De conservatieve gouverneur, Ron DeSantis, tekende deze week een wet waarin staat dat de speciale status die het park had wordt opgeheven. DeSantis ondertekende de wet omdat Disney de ‘Don’t say gay’-wet die in maart werd aangenomen veroordeeld.

Disney had vanwege de speciale status de bevoegdheid om delen van Florida te besturen als een lokale regering. Zo kon de entertainmentgigant in het district waar het pretpark ligt belasting innen. Ook was het bedrijf verantwoordelijk voor essentiële publieke diensten, zoals het ophalen van vuilnis en de waterzuivering.

Kritiek op ‘Don’t say gay-wet’

Disney kreeg die speciale status bij de opening van het attractiepark in 1967. Maar omdat de topman Bob Chapek van Disney zich onlangs openlijk uitsprak tegen de nieuwe wet, die het onderwijzen over seksuele geaardheid en genderidentiteit op basisscholen verbiedt, wordt de speciale status nu afgenomen. De wet wordt door tegenstanders ook wel de ‘Don’t say gay’-wet genoemd. In juni 2023 wordt de status van het park opgeheven.

Disney hield zich in eerste instantie op de vlakte over de wet, maar na kritiek sprak het bedrijf, dat ruim 75.000 werknemers in Florida heeft, zich toch uit. Topman Chapek doneerde 5 miljoen dollar aan de Human Rights Campaign en andere organisaties die de rechten van lhbti’ers te beschermen.

Disney stopt politieke donaties

Ook schortte Chapek alle politieke donaties aan de staat Florida op. De topman beloofde verder dat hij zich in gaat zetten om ervoor te zorgen dat de wet herroepen wordt.

Dit alles schoot in het verkeerde keelgat van DeSantis en zijn mede-Republikeinen. „Disney rept met geen woord over de dictatuur in China, omdat het miljarden dollars zou kosten. Maar het heeft geen probleem om zijn bedrijfsmacht te gebruiken om te liegen over wetten die democratisch zijn aangenomen”, zo reageerde de Republikeinse senator Marco Rubio onlangs op de kritiek van het concern.

Wat de gevolgen van het intrekken van de speciale status voor Disney precies zullen zijn, is nog niet bekend. Disney heeft nog niet gereageerd op het besluit van DeSantis.