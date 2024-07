Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw kust en betast standbeeld van Romeinse god, Italianen reageren woedend

In Florence zijn ze wel wat gewend wat massatoerisme betreft, maar een vrouwelijke toerist heeft nu toch de woede van veel inwoners op haar hals gehaald. Ze besloot namelijk een standbeeld van de Romeinse god Bacchus te beklimmen en vervolgens te betasten. Foto’s van de actie gaan rond op social media en de reacties van Italianen zijn niet mals.

Op de foto’s, die door Welcome in Florence op Instagram werden gedeeld, is te zien dat de vrouw het iconische standbeeld beklimt en vervolgens een reeks nogal onzedelijke handelingen uitvoert. Zo kust en betast ze het beeld en schuurt ze er met haar billen tegenaan.

Woedende reacties

De foto’s van dit tafereel zijn veel Italianen niet ontgaan. Ze plaatsen woedende reacties onder de Instagram-post. „Dit is het resultaat van jarenlange pogingen om van Florence een Disneyland te maken” en „als ik dit bij het Lincoln Memorial doe, dan eindig ik op de elektrische stoel”, klinkt het. Voormalig raadslid van Florence Marco Passeri vraagt zich af: „Weten we zeker dat we dit soort toeristen nodig hebben in Florence?”

Ook de Confcultura, een vereniging die het culturele erfgoed van Italië promoot, is boos. De voorzitter spreekt van ‘uitingen van onbeschoftheid en barbaarsheid’ in de Italiaanse media. Ze roept op tot strenge controles, hoge boetes en een ‘nultolerantie’ voor slecht gedrag.

Standbeeld is een replica

Het standbeeld van Bacchus staat vlakbij de beroemde Ponte Vecchio-brug. Het is een replica van het 16de-eeuwse origineel van beeldhouwer Giambologna. Het originele standbeeld staat in het Bargello-museum.

De politie benadrukt dat toeristen welkom zijn, maar dat ze zich wel moeten gedragen en de kunstwerken moeten respecteren, of het nu replica’s zijn of niet. „Hoewel ik betwijfel of deze dame – die ik veroordeel – het verschil wel ziet”, zegt politiechef Antonella Rinaldi.

De vrouw, die volgens ambtenaren van Florence dronken zou zijn geweest, wordt geïdentificeerd en krijgt mogelijk een boete. Ook kan ze voor de rest van haar leven uit Florence verbannen worden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat toeristen respectloos omgaan met Italiaans erfgoed. Vorig jaar ontstond er ophef nadat een toerist zijn naam en die van zijn verloofde op een muur van het Colosseum in Rome kraste. Een omstander filmde hoe de vandaal te werk ging. Hij zou ‘Ivan + Hayley 23’ op de oeroude muren hebben gegraveerd.



