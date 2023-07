Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meest gezochte man in Italië: toerist die namen in muur Colosseum krast

Niet een maffioso, maar een toerist is deze week de meest gezochte persoon in Italië. De vandaal bekraste met een sleutel namelijk een muur van het bijna 2000 jaar oude Colosseum. Hij haalt daarmee de woede op de hals van de Italianen, die vaker moeten aanschouwen hoe mensen het eeuwenoude amfitheater in Rome vernielen.

De vandalistische toerist is nog altijd spoorloos, maar als hij wordt gevonden staat hem een flinke boete te wachten. De toerist wordt beschuldigd van het beschadigen van een historisch en artistiek monument. En dat is volgens de Italiaanse wet een misdaad. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat hij daarom een celstraf van één tot vijf jaar riskeert.

Een omstander filmde hoe de vandaal te werk ging. Hij zou ‘Ivan + Hayley 23’ op de oeroude muren hebben gegraveerd. „Ben je serieus?”, zei de filmer tegen hem. De man grijnsde in de camera toen hij ontdekte dat hij werd gefilmd. „Wat een klootzak”, zei de filmer daarna, terwijl hij wegliep.

Italiaanse minister woest: ‘Dit is een teken van grote onbeleefdheid’

Gennaro Sangiuliano, de Italiaanse minister van Cultuur, veroordeelt het incident. „Ik vind het zeer ernstig, onwaardig en een teken van grote onbeleefdheid dat een toerist een van de beroemdste plekken ter wereld, het Colosseum, bekladt om de naam van zijn verloofde te graveren. Ik hoop dat degene die dit heeft gedaan zal worden geïdentificeerd en wordt gestraft volgens onze wetten.”



Colosseum wel vaker doelwit van vandalistische toeristen

Het is lang niet de eerste keer dat een toerist aan de schandpaal wordt genageld voor het beschadigen van het Colosseum. Zo werden al eens twee Amerikaanse vrouwen op heterdaad betrapt toen ze hun initialen in de muur krasten. Daarnaast kreeg een Russische toerist in 2014 een gevangenisstraf van vier maanden en een boete van 20.000 euro voor vernieling. Hij kerfde een letter van 25 centimeter groot in het monument.

In 2020 zou een Ierse toerist nog bezig zijn geweest met het kerven van zes centimeter grote initialen op een pilaar. Dat deed hij met een scherpe metalen punt. Hij werd gearresteerd en kreeg een flinke boete.