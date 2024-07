Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Japan heeft anno 2024 eindelijk afscheid van de floppydisk genomen

Heeft heeft even geduurd, maar ook Japan heeft eindelijk afscheid genomen van de floppydisk. Ja, je leest het goed: de floppydisk, dat vierkante apparaatje wat men ooit gebruikte om computerbestanden op te kunnen te slaan. Tot vorige maand was het in Japan nog heel gebruikelijk om documenten op deze ouderwetse manier in te dienen bij de overheid.

Grote kans dat je er nog nooit eentje hebt gezien, laat staan hebt gebruikt want de floppydisk is in Nederland al jaren geleden in de vergetelheid geraakt. Sterker nog: sinds 2011 worden deze zwarte diskettes om computerbestanden op te bewaren niet meer gemaakt.

‘Oorlog’ tegen floppydisk gewonnen

Maar daar had men in Japan geen boodschap aan. Hoewel het land op veel vlakken hypermodern is, was de floppydisk tot vorige maand nog een veelgebruikt opslagapparaat om bestanden bij de overheid aan te leveren. Anno 2024 is ook Japan eindelijk overstag en zijn de regels geschrapt, meldt de BBC. „We hebben de ‘oorlog’ tegen diskettes gewonnen”, aldus de Japanse minister van Digitale Zaken, Taro Kono.

Kono heeft als minister van Digitale Zaken overigens nog een lange weg te gaan want wat digitalisering betreft loopt Japan hopeloos achter. Zo verkiezen veel mensen nog altijd het faxapparaat boven e-mails. De weerstand tegen digitale verandering is in Japan zelfs zo groot dat eerdere plannen om het faxapparaat in de ban te doen werden geschrapt vanwege tegenwerking van werknemers.

Minister had nog nooit computer gebruikt

De toenmalig minister van Cyber-security, Yoshitaka Sakurada, liet in 2018 zelfs weten dat hij nog nooit in zijn leven een computer had gebruikt. „Sinds mijn vijfentwintigste heb ik mijn staf geïnstrueerd. Ik heb nog nooit een computer gebruikt”, liet hij aan het Japanse persbureau Kyodo weten.

Ook opvallend: pas in 2019 beëindigde de laatste semafoonaanbieder van het land zijn dienst. Tot die tijd was het in Japan dus nog mogelijk om signalen en tekstberichten te sturen op een zogenoemde ‘pager’. Verder vereisen veel bedrijven ook nog steeds dat officiële documenten bekrachtigd worden met uitgesneden persoonlijke stempels, genaamd hanko.

