Wat is het blauwtongvirus en is het gevaarlijk voor mensen? 6 vragen en antwoorden

Het blauwtongvirus grijpt om zich heen in Nederland. Wat is dat eigenlijk precies? En moeten mensen er ook voor vrezen? Zes vragen en antwoorden over dit virus.

De piek is onverwacht, omdat veel dieren in ons land juist kortgeleden zijn gevaccineerd.

1. Wat is het blauwtongvirus?

Blauwtong is een virusziekte die vooral schapen treft, maar ook geiten, runderen en herten. Ook sommige dierentuindieren kunnen een besmetting oplopen, zoals kamelen, lama’s, giraffen en okapi’s, maar het is onbekend of dat is gebeurd.

Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Daardoor kunnen ze sterven. Blauwtong wordt onder meer verspreid door besmette knutten, piepkleine steekvliegjes.

2. Is het gevaarlijk voor mensen?

Nee, het virus is niet besmettelijk voor mensen. Het is geen zogenaamde ‘zoönose’, oftewel: infectieziekte die kan overgaan van dier op mens.

3. Sinds wanneer is het virus er?

Het blauwtongvirus dook in september vorig jaar op in Nederland, voor het eerst sinds 2009. Het virus verspreidde zich snel en trof vele duizenden bedrijven. In de eerste twee maanden van de blauwtonguitbraak stierven 37.000 schapen meer dan normaal. Na de winter werd het even rustig, maar vorige maand keerde het virus terug.

4. Hoe vaak is het virus vastgesteld?

Het blauwtongvirus is inmiddels op 1094 plekken in Nederland vastgesteld bij schapen en andere dieren, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarmee is het aantal rap gegroeid. Vorige week stond de teller nog op 503 gevallen.

5. Hoe zit het met dat vaccin?

Sinds begin mei kunnen veehouders die dat willen hun schapen en runderen inenten tegen blauwtong. Er zijn drie verschillende vaccins beschikbaar. Vaccins zijn niet bedoeld om infectie te voorkomen, maar wel om ervoor te zorgen dat de dieren daarna minder ernstig ziek worden.

Onder de dieren die in de afgelopen weken besmet zijn geraakt, zijn ook dieren die in het voorjaar gevaccineerd waren tegen blauwtong. Het is niet duidelijk of de vaccins misschien niet goed gewerkt hebben, of uitgewerkt zijn. Het virus is genetisch in elk geval gelijk aan vorig jaar. Het gaat niet om een nieuwe mutatie die de afweer kan omzeilen, zoals bij het coronavirus is gebeurd.

Landbouwminister Femke Wiersma laat onderzoek doen naar de infecties. Vaccintoezichthouder CBG vraagt dierenartsen en boeren het te melden wanneer ze denken dat een blauwtongvaccin niet goed heeft gewerkt.

6. Waar raast het virus rond?

Vooral in de Achterhoek rukt het blauwtongvirus op, maar ook in Overijssel, Noord-Brabant en Limburg is het virus op veel plekken aangetroffen.

