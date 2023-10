Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan het doorslikken van kauwgom kwaad? ‘In overmaat is het schadelijk’

Per ongeluk kauwgom doorslikken: het kan iedereen gebeuren. Maar is het eigenlijk erg of ongezond? En blijft de doorgeslikte kauwgom jaren in je maag of darmen zitten?

Dat laatste is in ieder geval niet waar. „Het is een fabel dat dat jaren zou duren”, zegt Simon Travis, professor klinische gastro-enterologie aan de Universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk, tegen CNN.

Kauwgom doorslikken

„Ik kan me alleen maar voorstellen dat het werd gesuggereerd omdat iemand zijn kinderen van kauwgom af wilde houden.” Het doorslikken is alleen schadelijk voor het lichaam als het in overmaat gebeurt, vertelt Travis. Het is in ieder geval zeer zeldzaam.

Het doorslikken van drie of meer stukjes kauwgom per dag zou als buitensporig kunnen worden beschouwd.

Wordt niet aangemoedigd

„Als je kauwgom doorslikt, gaat het door de maag, door de darm en komt het er aan de andere kant onveranderd weer uit”, zei Travis. „Er zijn gevallen bekend van kauwgom die in de darmen van baby’s en kinderen blijft steken als ze veel hebben doorgeslikt. Dan veroorzaakt het een obstructie. Maar in meer dan dertig jaar heb ik nog nooit een geval gezien.”

Dr. Aaron Carroll, een professor in kindergeneeskunde en hoofd gezondheid aan de Universiteit van Indiana, is het ermee eens dat kauwgom slikken geen kwaad kan, maar hij zou het niet actief aanmoedigen.

‘Het is niet gezond’

„Het heeft geen voedingswaarde”, zegt hij. „Kauwgom bestaat uit zoetstoffen, smaakstoffen en geurstoffen. Gombasis is een mengsel van elastomeren, harsen, vetten, emulgatoren en wassen. Dus ik zou niet zeggen dat het gezond is.”

Tenzij je pijn hebt of veel kauwgom hebt ingeslikt, hoef je je volgens Travis en Carroll geen zorgen te maken als je per ongeluk kauwgom doorslikt. „Theoretisch gezien zou het bij een klein kind een verstopping kunnen veroorzaken, maar dit is niet iets waar gewone mensen zich zorgen over hoeven te maken.”

Vernauwingen of verstoppingen

Voor mensen met ernstige problemen met hun maag of darmen kan doorgeslikte kauwgom wel problemen veroorzaken. „Als er geen verstoppingen of vernauwingen zijn, gaat alles er prima doorheen”, zegt academisch gastro-enteroloog dr. Leila Kia, universitair hoofddocent geneeskunde aan de Northwestern University’s Feinberg School of Medicine in Chicago.

„Als er een vernauwing is of je hebt een ernstige ontsteking om wat voor reden dan ook, of je hebt een probleem waarbij je maag of je dikke darm niet leegt op de manier waarop dat zou moeten, dan kan het doorslikken van iets als kauwgom of iets dat niet kan worden afgebroken, zeker blijven hangen. Dat kan problemen veroorzaken”, aldus Kia.

Reacties