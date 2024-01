Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel van Roosmalen ‘bedankt’ Arnold Karskens na vertrek Raisa Blommestijn: ‘Meesterlijk dubbelspel gespeeld’

Het vertrek van Raisa Blommestijn bij Ongehoord Nederland doet nogal wat stof opwaaien. Ook vandaag komen er van alle kanten reacties op het gebeuren. Journalist Marcel van Roosmalen liet van zich horen in de vorm van een satirische radiocolumn, waarin hij Arnold Karskens op humoristische wijze bedankt.

Blommestijn maakte gisteren bekend te stoppen bij ON. Ze was vanaf 2022 een van de presentatrices van het Ongehoord Nieuws. Reden is dat ON-baas Arnold Karskens haar zou hebben gevraagd te stoppen met het gebruik van X en haar mening daar te geven. Dat weigerde Blommestijn.

„Dit ‘aanbod’ – wat niets minder is dan een poging tot censureren van mij en mijn accounts – staat volledig haaks op de waarden waarvan ik dacht dat deze ook door en bij Ongehoord Nederland verdedigd worden: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Ik kan hier dan ook absoluut niet mee akkoord gaan”, schreef ze op X.

Reactie bestuur Ongehoord Nederland

In het programma Ongehoord Nieuws reageerde bestuurslid Reinette Klever vandaag op het vertrek van de presentatrice. Het bestuur van ON had Blommestijn volgens haar verzocht „zich op Twitter bij de feiten te houden”.

De beschuldiging van censuur weersprak Klever met klem. „We hebben haar alleen aangesproken op haar socialmediagedrag. Dat zij bijvoorbeeld niet mensen die zij in de uitzending kritisch ondervroeg van tevoren op Twitter aanvalt. Je kunt zeggen: sociale media is privé. Maar je bent óók het uithangbord en het gezicht van de omroep. Als omroep wil je neutraliteit uitstralen.” Wel noemt Klever het vertrek van Blommestijn „een aderlating”.

Blommestijn zelf reageerde nog tijdens de uitzending op X dat haar wél een Twitterverbod zou zijn opgelegd. „Dat is heel duidelijk wél de boodschap van Arnold Karskens geweest: stoppen met Twitter – en alle andere sociale media – of vertrekken.”

Radiocolumn Marcel van Roosmalen

De immer sarcastische journalist Marcel van Roosmalen krijgt op X de lachers op zijn hand met zijn radiocolumn over de hommeles bij Ongehoord Nederland.

„Raisa heeft jarenlang iedere scheet uit de onderbuik van Arnold opgesnoven en gedaan alsof het parfum was”, schetst hij. Wat is er misgegaan volgens Van Roosmalen? „Arnold is extreem voor vrijheid van meningsuiting. Zijn ouders waren niet voor niets prominente verzetsstrijders die in oorlogsjaren de Duitsers het leven zuur hebben gemaakt in de Beemster. Maar dan moet die vrijheid van meningsuiting wel overeenkomen met zijn ideeën over vrijheid van meningsuiting. En dat begon te knellen. Vrijheid van meningsuiting is volgens Arnold vinden wat Arnold vindt.”

Hij gaat verder: „Voor een opiniemaker als Raisa is het ongelooflijk dat Arnold haar de mond snoert. Dat had ze niet verwacht, juist niet van een blanke man. Ze ziet Arnold inmiddels als een extreemlinkse gek en steekt dat niet onder stoelen of banken. Ze krijgt inmiddels steun van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Je mag in dit van subsidies aan elkaar hangende land dus niet eens meer, als je bij een extreemrechtse omroep werkt, op je eigen kanalen xenofobe berichten versturen. Langzaam wordt het echte gezicht van Arnold Karskens zichtbaar. Het spel is uit.”

En dus concludeert Van Roosmalen: Karskens zit stiekem aan de andere kant van het politieke spectrum. „Hij heeft jarenlang een meesterlijk dubbelspel gespeeld. Hij is met zakken geld van de binnenlandse veiligheidsdiensten een eigen omroep begonnen om extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen en tot op het bot te verdelen.” Hij sluit af: „Bedankt Arnold Karskens, je bent een kanjer!”

Luister de hele radiocolumn hier:



