Haantjes worden massaal gedumpt: ‘Pure dierenmishandeling’

Gedumpte huisdieren: sinds het einde van de coronacrisis is het een groeiend probleem. Maar niet alleen afgedankte katten, honden en konijnen worden achtergelaten, ook haantjes. Afgelopen week zijn er nog drie haantjes over het hek ‘gegooid’ van een kinderboerderij in Vleuten.

Sandra van de Werd van Stichting Red een legkip noemt het „pure dierenmishandeling”.

Liever een hennetje dan een haantje

De haantjes worden vaak gedumpt zodra mensen erachter gekomen dat het géén hennetje is. „Mensen halen kuikentjes op bij fokkers, want dat is leuk voor de kinderen. Een broedmachientje kost ook niets, dat kun je zo kopen of huren. Maar ze denken niet na over de consequenties. Kuikentjes hebben ook behoefte aan een moeder. Het is geen vermaakartikel”, legt Van de Werd uit aan Hart van Nederland.

Een beter idee is volgens Van de Werd dan ook om in plaats van kuikentjes, volgroeide hennetjes te halen bij de stichting Red een Legkip of bij een kinderboerderij. Op die manier weet je zeker dat het geen haantje is en komt niemand voor een teleurstelling te staan.

Want momenteel gebeurt het volgens Van de Werd nog te vaak dat de diertjes worden gedumpt. „Er worden overal in het land op grote schaal haantjes, hennen en ook kuikens gedumpt. En er is niks voor deze dieren. Bovendien is het pure dierenmishandeling en kun je er een behoorlijke straf voor krijgen.”

‘Dan zijn ze het weer zat’

Cijfers heeft Van de Werd niet. Maar dat is ook direct een onderdeel van het probleem, zo vertelt ze. „Het wordt niet bijgehouden. Daarbij rijdt de dierenambulance vaak niet voor pluimvee. Bij dierenasielen of vogelopvangen zijn hanen ook niet gewenst. Soms gaan ze direct door naar handelaren.”

Maar ook zonder cijfers weet Van de Werd dat het vaak gebeurt. „Dan zijn ze het weer zat en moeten de dieren weg.”

Geen plek voor gedumpte hanen

Bij Ria haar kinderboerderij in Vleuten was het afgelopen week ook weer raak. Ze houden kan ze zelf niet: „We moeten rekening houden met onze buren. Ik ben al dagen druk met een ander opvangadres vinden voor de hanen.” Maar vooralsnog wil niemand de diertjes hebben. „Ik heb hier niet om gevraagd, maar ben er druk mee. Mensen denken: ‘We zetten ze hier, dan hebben ze het goed’, maar ze weten niet wat voor werk het ons geeft. En dan komen de kosten er ook nog bij.”

