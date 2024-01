Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boos of blij? Geiten kunnen het aan je stem horen

Wij mensen kunnen van onze medemensen makkelijk horen of iemand boos of blij is. Denk aan hoge tonen of juist tonen die brommend klinken, korte woorden of uitgerekte klanken. En misschien weet zelfs je hond wel wanneer je niet zo blij met ‘m bent. Maar wist je dat ook geiten aan de stemmen van mensen kunnen horen of ze boos of blij zijn?

Dit is niet iets dat inherent is aan het geit-zijn, maar juist is ontstaan door jarenlang zij aan zij leven met mensen.

Eerder schreef┬áMetro over een gedragskliniek voor dieren, waar bijvoorbeeld oversekste papegaaien en depressieve honden pati├źnt zijn.

Geiten horen aan je stem of je boos bent

Nu blijkt uit onderzoek van de universiteit van Hongkong dat geiten weten hoe je je voelt, mits je stem natuurlijk bij je stemming past. De onderzoekers hebben namelijk het staargedrag van geiten onder de loep genomen. Praat je in een vrolijke stem, maar klink je ineens boos, staren ze langer naar je dan wanneer je verdergaat met een vrolijke noot.

Niet elke geit keek langer naar de persoon met een boze stem, sommige deden iets anders of merkten het helemaal niet op. Volgens de onderzoekers komt dat door een verschil in geiten: sommige zijn wat slimmer dan andere of zijn beter in het oppikken van emoties.

Negatief effect

Het is niet alleen dat het de geiten opvalt als je van vrolijk naar boos gaat, een negatieve stem heeft ook een effect op ze. Zo kunnen de geiten zelf boos worden van een boze stem, of angstig. Is je stem rustig, vrolijk en positief, dan kun je zo de band met een geit versterken. En dat willen we allemaal, toch?

Geiten kunnen zelf hun eigen geluid ook aanpassen op basis van emoties. Het ene geblaat is het andere niet. En zoals gezegd hebben geiten emoties leren herkennen omdat ze zo dicht op mensen leven en veelal gedomesticeerd zijn. Een willekeurige berggeit zal het dus waarschijnlijk moeilijker vinden om te horen of je boos op ‘m bent.

Met deze studie wil CityUHK’s Center for Animal Health and Welfare, dat het onderzoek ondersteunde, het leven van dieren kwalitatief verbeteren.

Vorige Volgende

Reacties