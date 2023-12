Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frankrijk in rep en roer: Miss France heeft kort haar en dat is ‘te woke’

Een echte miss, die heeft lang haar. Althans, dat vinden conservatieven in Frankrijk. In dat land is commotie ontstaan nadat de winnares van de landelijke missverkiezing voor het eerst in het ruim 100-jarige bestaan van de uitverkiezing een kort kapsel heeft. En een Miss France zonder lang haar, dat kan natuurlijk niet, vinden criticasters.

Waar Nederlandse televisiekijkers gisteravond bezig waren met wie de winnaar zou worden van Expeditie Robinson, werd er in Frankrijk óók een winnaar uitgekozen: Miss France. Die eer is er voor de Fanse Eve Gilles (20).

Zij werd gekroond tot mooiste vrouw van Frankrijk voor het oog van 7,5 miljoen televisiekijkers. Ze viel op door haar korte kapsel en zei na haar winst dat haar overwinning ‘een zege voor diversiteit’ was. „We zijn gewend om mooie vrouwen met lang haar te zien, maar ik heb gekozen voor een androgyne look met kort haar.”

Haar winst is een doorn in het oog van critici, die haar te woke vinden. Ze vinden dat een miss lang haar moet hebben. De discussie splijt het land zo, dat zelfs politici zich ermee gaan bemoeien.

Niet iedereen blij met nieuwe Miss France

Anders dan in Nederland is de missverkiezing in Frankrijk nog een groot evenement. Er kijken miljoenen mensen naar de finale. De winnaar van de verkiezing wordt voor de helft gekozen door een publieke stemming en voor de helft door een jury.

Eve Gilles was helemaal geen favoriet bij het publiek – ze zou bij de publieke stemming slechts derde worden – maar de stemmen van de jury maakten het verschil. Niet iedereen is daar blij mee.

Sommige kijkers lieten direct na de uitzending hun ongenoegen blijken over het feit dat voor het eerst in de 103-jarige geschiedenis van de verkiezing een vrouw wint die geen lang lokken heeft.

„Miss France is niet langer een schoonheidswedstrijd, maar een wedstrijd die gebaseerd is op inclusiviteit”, schrijft een gefrustreerde Fransman op X. ‘Eve Gilles ziet er helemaal niet uit als een Miss’ of ‘Ze wil Miss France ‘woke’ maken’, zo valt ook te lezen op sociale media, meldt de Britse krant Daily Mail.

Veel steun na kritiek op winnares missverkiezing Frankrijk

De kritische stemmen werden al snel overstemd door een golf van steun voor de kersverse Miss France, die wiskunde en informatica studeert aan de Universiteit van Lille. Die steunbetuigingen komen onder meer van politici.

Onder meer de Franse politicus Sandrine Rousseau verdedigt de kersverse Miss France. „Dus in Frankrijk meten we anno 2023 de vooruitgang op het gebied van respect voor vrouwen af ​​aan de lengte van hun haar?” Ook andere politici nemen het op voor de winnares.

Al langer kritiek op Miss France-verkiezing

Overigens is er al langer kritiek op de Miss France-verkiezing. Vorige week legde een rechtbank nog een dwangsom op aan een Franse omroeporganisatie en een televisieproductiehuis, die de borsten van twee voormalige Miss France-finalisten in het geheim had gefilmd.

Verder zou de uitverkiezing te ‘seksistisch’ zijn. Daarom zijn eerder al wijzigingen doorgevoerd aan het eisenpakket van deelnemers. Zo geldt er geen leeftijdslimiet meer en mogen ook getrouwde vrouwen meedoen.

