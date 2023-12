Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechtbank legt 30 jaar op voor dubbele moord McDonald’s in Zwolle

Voor het doodschieten van twee broers in een vol McDonald’s-restaurant in Zwolle is een 34-jarige man tot dertig jaar cel veroordeeld. De rechtbank achtte maandag een dubbele moord bewezen.

Op 30 maart 2022 vuurde Veysel Ü. van dichtbij elf kogels af op de twee broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar in de McDonald’s in Zwolle-Noord. Alle kogels waren raak en de broers overleden ter plaatse. De broers en Ü. Hadden in het restaurant een gesprek over een conflict rond de investering van tonnen in Turks vastgoed. Waarom hij de broers doodschoot, wilde Ü. niet zeggen.

Tijdens de schietpartij ontstond grote paniek in de horecazaak. „De moorden vonden plaats op klaarlichte dag op een druk tijdstip voor het oog van argeloze kinderen en ouders”, las de voorzitter voor.

Opwelling

De 34-jarige verdachte zei dat hij in een opwelling schoot. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat er sprake was van hoog oplopende emoties tijdens het gesprek in de McDonald’s. Om 17.59 uur liep hij weg van het tafeltje en bestelde koffie en thee. Een minuut en twintig seconden later was hij terug. Hij ging niet meer zitten, maar schoot direct op de broers. „Dat hij een schietklaar wapen meenam, maakt dat hij op zijn minst in overweging nam dit wapen te gebruiken”, zei de voorzitter. Ook waren die tachtig seconden „voldoende tijd om zich te beraden of hij het wapen ging gebruiken”, aldus de voorzitter.

Hij had het wapen bij zich omdat hij zich bedreigd voelde. Maar van een directe dreiging was tijdens het gesprek geen sprake, aldus de rechtbank. Die vermeende dreiging past ook niet bij het feit dat hij eerder die maand zijn vader alleen liet praten met een van de broers. Deskundigen konden geen psychische stoornis bij Ü. vaststellen. „Hij heeft op schijnbaar koelbloedige wijze de slachtoffers van het leven beroofd. Vluchten konden ze niet”, zei de voorzitter.

„Hoewel geen enkele straf het leed kan compenseren dat onze cliënten is aangedaan, biedt de door de rechtbank opgelegde straf hen toch een zekere mate van genoegdoening”, lieten advocaten Sébas Diekstra en Lisette van Leeuwen direct na de uitspraak weten. Zij staan de broers en zussen van nabestaanden bij. Tegen Ü. was ook dertig jaar cel geëist.

ANP

Reacties