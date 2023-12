Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Photoshop-blunder of gewoon gekke houdingen? Britse koninklijke kerstkaart roept vragen op

Traditiegetrouw heeft de Britse koninklijke familie dit weekend weer hun kerstkaart via sociale media gedeeld. Op het eerste oog lijkt er niets mis: een prachtige zwart-wit foto van prins William en Kate met hun drie kinderen. Maar wie goed kijkt, kan iets opvallends spotten, want waar is de middelvinger van de 5-jarige Louis?

En dat is het niet het enige gekke wat mensen is opgevallen op sociale media. Want ook ontbreken er schoenveters, lijkt de linkerhand van de 8-jarige Charlotte te lang en het rechterbeen van Louis gezwollen.



Eigenaardigheden in kerstkaart

Dit weekend deelde het koninklijk paar op hun officiële sociale mediakanalen het gezinsportret als kerstkaart voor de feestdagen. Hoewel menig mens het erover eens was dat het een mooi familieportret is, gingen de meesten reacties toch over verschillende eigenaardigheden op de foto.

„Hebben William en Kate een kind gehuurd? Wat er aan de hand is, probeer ik te achterhalen. Hebben ze gewoon het hele plaatje gefotoshopt? Ik heb antwoorden nodig”, reageert iemand onder de foto op X. „Bekijk de volgende keer enkele tutorials over ‘Foto’s bewerken in Photoshop’ op YouTube. Ze zijn gratis en gemakkelijk te volgen”, voegt een ander toe.



Please watch some “Editing photos in Photoshop” tutorials on YT next time. They are free and easy to follow. — MCJ (@matthewjura) December 11, 2023



Why is your son missing a finger? And whose legs are those?

You should get a new Photoshop person. #PhotoshopFails pic.twitter.com/EJqUuk7jnO — OCShree (@ocshree) December 10, 2023



Also, if you're going to do composite photos, hire someone competent. pic.twitter.com/0T4mw6YESe — Hilary White; Sacred Art (@hilarityjane) December 10, 2023



Thought photo studio forgot to erase princess leg when they photoshop everyones best face into bodies😠— Mendee Menkyu (@menkyu) December 10, 2023



Hand angle impossible pic.twitter.com/LSTi8zfvgl — Truth Signal (@TruthSignalUK) December 10, 2023

Onopgemerkte fout

Niet alleen op X stellen volgers van het koninklijk paar vragen over de eigenaardigheden in de kerstkaart. Van de tienduizenden reacties op Instagram gaat het gros ook over de vermoedelijke Photoshop-blunder. Sommige volgers leggen echter ook uit dat het alleen maar zo lijkt dat Louis een vinger mist, door de manier waarop hij zijn hand heeft neergelegd op de stoel.

Voor de Britse tabloids is het hoe dan ook het gesprek van de dag. The Daily Mail noemt het een „fout die schijnbaar onopgemerkt gebleven is door de koninklijke familie” en de Evening Standard noemt het „interessant”. Volgens de Britse krant mag de foto namelijk op „geen enkele manier digitaal verbeterd, gemanipuleerd of aangepast worden” als er geen mededeling aan de pers is gedaan.

William en Kate hebben zelf nog niet gereageerd op de ophef over de kerstkaart.

